Χανιά: Δύο νεκροί σε τροχαίο με μοτοσικλέτα στην εθνική οδό κοντά στο Κολυμπάρι

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 30/7 στα Χανιά, με δύο νέους άνδρες να χάνουν τη ζωή τους στην εθνική οδό, στην περιοχή του Κολυμπαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 03:00, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 28 και 34 ετών, εξετράπη της πορείας της υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η μοτοσικλέτα προσέκρουσε με σφοδρότητα στη μεταλλική προστατευτική μπάρα, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να υποστούν θανάσιμους τραυματισμούς.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.



Πηγή: skai.gr

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