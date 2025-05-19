Μία παρέα μαθητών φαίνεται ότι μπήκαν στη διαδικασία να φτιάξουν ένα προφίλ λογαριασμού νεαρής κοπέλας μέσω τεχνητής νοημοσύνης και να προσεγγίσουν έναν καθηγητή τους.

Στη συνέχεια και προσποιούμενοι την υποτιθέμενη κοπέλα έκλεισαν ραντεβού μαζί του. Όταν εκείνος έφτασε έξω από τα δικαστήρια της Χαλκίδας συνάντησε την παρέα μαθητών. Οι μαθητές στη συνέχεια προέβησαν στον ξυλοδαρμό του καθηγητή.

«Στα παντελόνια που φοράς δεν θα ξαναβγείς ποτέ με 17χρονη», φαίνεται να του λένε σε βίντεο.

Ο ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Live You», με τον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου, αποκάλυψε βίντεο με τη στιγμή της συνάντησης της παρέας των μαθητών και του καθηγητή, καθώς και ό,τι ακολούθησε.

Πηγή: skai.gr

