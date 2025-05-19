Εξαρθρώθηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης και των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου, συνελήφθησαν -5- μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ηλικίας 20, 21, 31 και 55 ετών, και σε βάρος σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και βία κατά υπαλλήλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα -7- άτομα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, εγκατεστημένο σε αποθήκη στα Μέγαρα. Από το εσωτερικό του κατασχέθηκαν -89- δενδρύλλια κάνναβης και εξοπλισμός εργαστηρίου.

Σημειώνεται ότι τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων συνεργάζονταν σε όλα τα στάδια της εγκληματικής τους δραστηριότητας, τόσο μεταξύ τους όσο και με άτομα που δρούσαν ανεξάρτητα και συναλλάσσονταν με αυτούς.

Ειδικότερα αναφορικά με την πρώτη εγκληματική ομάδα, η δράση της οργάνωσης χρονολογείται τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, με αρχηγό τον 31χρονο.

Διατηρούσαν τιμοκατάλογο, ενώ είχαν αναπτύξει κωδικοποιημένο τρόπο επικοινωνίας, που πραγματοποιούσαν μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν με τέσσερις τρόπους: με απευθείας παραλαβή από την κατοικία τους, με παράδοση σε συγκεκριμένα σημεία- στέκια, με διανομή (delivery) σε προσυμφωνημένα σημεία, και τέλος με παραλαβή από σημεία που είχαν αποκρύψει τα ναρκωτικά.

Στο πλαίσιο της δράσης τους εξακριβώθηκε ότι είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον -406- συναλλαγές, με το χρηματικό όφελος να ξεπερνάει το ποσό των -24.000- ευρώ.

Όσον αφορά την δεύτερη εγκληματική ομάδα, η εν λόγω εγκληματική οργάνωση με αρχηγό τον 55χρονο συλληφθέντα και τον 21χρονο ως μέλος, δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, στη διακίνηση κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων.

Η επικοινωνία τους πραγματοποιούνταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και παρέδιδαν τις ναρκωτικές ουσίες είτε με απευθείας παραλαβή από τις κατοικίες τους, είτε με διανομή σε προσυμφωνημένα σημεία, είτε από σημεία που εναπόθεταν- απέκρυπταν τις ναρκωτικές ουσίες.

Μετά από έρευνες στις οικίες και στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

1,6 γραμμ. κοκαΐνης,

16,7 γραμμ. κάνναβης,

αεροβόλο πιστόλι και πιστόλι κρότου,

το χρηματικό ποσό των 5.220 ευρώ,

αυτοσχέδιοι μετρητές ποσοτήτων ναρκωτικών,

αμπούλες αερίου και φυσίγγιο κρότου,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

3 κινητά τηλέφωνα.

Κατασχέθηκαν επιπλέον τα οχήματα με τα οποία πραγματοποιούσαν τις μετακινήσεις τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

