Στη Βουλή τροπολογία για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν τον Ιούλιο

Τη δυνατότητα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου 2026 προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με τη ρύθμιση επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 21 του νόμου 5062/2023, ώστε να καλύπτονται ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο φυτικό κεφάλαιο, σε περιοχές που έχουν καταγραφεί ως πληγείσες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ.

Το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο είχε θεσπιστεί για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023 και, με τη νέα διάταξη, επεκτείνεται στις ζημιές του Ιουλίου 2026.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων θα είναι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Η κυβέρνηση θα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδικό κοστολογημένο πρόγραμμα προς έγκριση, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό. Την υλοποίηση της δράσης θα αναλάβει ο ΕΛΓΑ.

Οι όροι εφαρμογής του μέτρου θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση θα προσδιοριστούν η μορφή και το ύψος της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, η μεθοδολογία υπολογισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία καταβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Παράλληλα, διατηρείται το ειδικό καθεστώς προστασίας των ενισχύσεων. Τα ποσά θα είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και ανεκχώρητα και δεν θα υπόκεινται σε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου.

Επίσης, δεν θα συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν θα συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση κοινωνικών ή προνοιακών παροχών.

Πηγή: skai.gr

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