Στον αρμόδιο εισαγγελέα της Σύρου οδηγούνται σήμερα, Πέμπτη, οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στον ΧΥΤΑ της Πάρου.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και της έρευνας για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Πρόκειται για τον δήμαρχο Πάρου, τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και τον οδηγό απορριμματοφόρου.
Σε βάρος των τεσσάρων επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ, ενώ αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον της εισαγγελικής αρχής για τα περαιτέρω.
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