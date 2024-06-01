Υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές δολοφονήθηκε χθες Παρασκευή στην πολιτεία Πουέμπλα, στο κεντρικό Μεξικό, λιγότερες από 48 ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες για τις γενικές εκλογές στη χώρα, που σημαδεύτηκαν από κύμα είκοσι και πλέον δολοφονιών υποψηφίων για τοπικά αξιώματα, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς.

Ο Χόρχε Ουέρτα Καμπρέρα, υποψήφιος για μια έδρα στο δημοτικό συμβούλιο στην Ισούκαρ δε Ματαμόρος, πόλη περίπου 80.000 κατοίκων, σκοτώθηκε, ενώ η σύζυγός του και συνεργάτης του τραυματίστηκαν στην επίθεση, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην πολιτειακή κυβέρνηση στην Πουέμπλα και εισαγγελικός λειτουργός.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε μεξικανικά ΜΜΕ, ο τριαντάρης υποψήφιος χτυπήθηκε από σφαίρες ενώ έβγαινε από το αυτοκίνητό του, υπό το φως της ημέρας.

Συνολικά 25 υποψήφιοι σε τοπικές εκλογές έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό αφότου άρχισε επίσημα η προεκλογική εκστρατεία, σύμφωνα με τους αριθμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η μη κυβερνητική οργάνωση Data Cívica από την πλευρά της καταμετρά κάπου τριάντα θανάτους υποψηφίων.

Η δολοφονία διαπράχθηκε την προπαραμονή των εκλογών της 2ης Ιουνίου, στις οποίες οι Μεξικανοί καλούνται να αναδείξουν, πέρα από πρόεδρο, 20.000 αιρετούς σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο.

Τα καρτέλ των ναρκωτικών και άλλες συμμορίες επιδιώκουν την «επιβολή υποψηφίων» στις προσεχείς εκλογές, εξηγούσε πρόσφατα στο Γαλλικό Πρακτορείο εισαγγελέας ειδικευμένος σε ποινικές υποθέσεις συνδεόμενες με τις εκλογικές διαδικασίες στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), ο Βίκτορ Σεράτο.

Ο τρόπος δράσης είναι λίγο ως πολύ ο ίδιος: «οι εγκληματίες διαλέγουν υποψήφιο» και κάνουν γνωστό σε άλλους πως «δεν έχουν το δικαίωμα» να συμμετάσχουν, απειλώντας ότι θα τους εκτελέσουν αν παραβούν τις εντολές τους.

