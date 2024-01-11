Εννέα διαρρήξεις σπιτιών και επιπλέον τέσσερις σε απόπειρα κατηγορείται ότι διέπραξε 52χρονος, κυρίως στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με τη λεία του να περιλαμβάνει χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και τραπεζικές κάρτες.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Θερμαϊκού διακρίβωσαν τη φερόμενη δράση του και εξιχνίασαν διαρρήξεις - κλοπές που καταγγέλθηκαν το διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου του 2022 σε περιοχές της Νέας Μηχανιώνας, της Επανομής και της Χαλκιδικής.

Σε βάρος του 52χρονου, με καταγωγή από την Αλβανία, σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές, η οποία διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

