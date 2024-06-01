Κλιματιστικά Inventor: Η έξυπνη λύση για το σπίτι και την επιχείρηση

Με τη ζέστη να πλησιάζει, σίγουρα οι περισσότεροι σκέφτονται πόσο αναγκαίο είναι ένα κλιματιστικό προηγμένης τεχνολογίας, που θα προσφέρει ιδανική ατμόσφαιρα και άνεση στον χώρο, χωρίς να καταναλώνει πολλή ενέργεια. Και όπως είναι λογικό, όλοι αναζητούν ένα καινοτόμο κλιματιστικό ώστε να το χρησιμοποιούν χειμώνα-καλοκαίρι, μια και το κόστος των παραδοσιακών μέσων θέρμανσης τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε ραγδαία.

Η μετάβαση σε πιο αποδοτικές και ενεργειακά συμφέρουσες επιλογές για την ψύξη και θέρμανση κάθε χώρου έχει σημασία, όχι μόνο για την οικονομία σε χρήματα, αλλά και για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Inventor είναι η εταιρεία που προσφέρει τις έξυπνες και βιώσιμες λύσεις που χρειάζεται κάθε σύγχρονο σπίτι και επιχείρηση. Τα οικιακά και επαγγελματικά κλιματιστικά Inventor, χάρη στα προηγμένα χαρακτηριστικά τους, εξασφαλίζουν άριστη ατμόσφαιρα, απόλυτη άνεση και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας καλοκαίρι και χειμώνα. Εστιάζουν στην υψηλή απόδοση και την οικονομία, με έξυπνες λειτουργίες που διασφαλίζουν τις ιδανικές συνθήκες στον χώρο και εγγυόνται την ενεργειακή αναβάθμιση κάθε κτιρίου ή κατοικίας.

Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας όλο τον χρόνο

Σίγουρα όποιος θέλει να επενδύσει σε ένα νέο κλιματιστικό και να το χρησιμοποιεί όλο τον χρόνο χωρίς να σκέφτεται τον λογαριασμό του ρεύματος, το πρώτο χαρακτηριστικό που θα προσέξει είναι η ενεργειακή του κλάση. Τα σύγχρονα κλιματιστικά συχνά αναφέρουν ότι διαθέτουν ενεργειακή κλάση Α+++, ωστόσο συνήθως αυτό δεν ισχύει και για ψύξη και για θέρμανση, ή στις μεγαλύτερες αποδόσεις 18.000 και 24.000btu/h.

Η Inventor διαθέτει κλιματιστικά με την υψηλότερη ενεργειακή κλάση Α+++ σε ψύξη και θέρμανση, αλλά και σε όλες τις αποδόσεις, ακόμη και στα 24.000 btu, στις βασικότερες σειρές της, χαρακτηριστικό σπάνιο παρόλη τη σημασία του για την οικονομία που χρειάζεται όποιος έχει ένα κλιματιστικό μεγάλης απόδοσης

Χάρη στην ενεργειακή κλάση Α+++, τα κλιματιστικά Inventor εγγυόνται άριστη λειτουργία και ανταποκρίνονται αποτελεσματικά όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες έξω, με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Επιπλέον, με τον εξελιγμένο αλγόριθμο iA Plus, η λειτουργία του συμπιεστή αναβαθμίζεται! Ο συμπιεστής συλλέγει συνεχώς δεδομένα του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, τα επεξεργάζεται και προσαρμόζει τη λειτουργία του στο ιδανικό επίπεδο, ώστε να καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες κάθε χώρου. Έτσι, λειτουργεί ακόμη πιο αποδοτικά και σταθερά, πετυχαίνοντας μέγιστη οικονομία κι εξοικονόμηση ενέργειας, χαμηλή στάθμη θορύβου, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η καλύτερη συντήρηση του κλιματιστικού μακροπρόθεσμα.

Και η εξοικονόμηση ενέργειας δε σταματά εκεί με ένα κλιματιστικό Inventor. Η τεχνολογική υπεροχή των κλιματιστικών Inventor δίνει ακόμη περισσότερες επιλογές για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, για να χρησιμοποιείτε αυτή που σας ταιριάζει περισσότερο κάθε φορά. Με τη λειτουργία Triple Eco Mode η κατανάλωση ενέργειας του κλιματιστικού μπορεί να μειωθεί στο 85%, 70% ή 50% στην ψύξη και στο 90%, 80% ή 50% στη θέρμανση. Αντίστοιχα, με τη λειτουργία GEAR η απόδοση μπορεί να ρυθμιστεί στο 75% και το 50%. Έτσι, απολαμβάνετε πάντα τη θερμοκρασία που θέλετε στον χώρο σας, ενώ ορίζετε την οικονομία που θα κάνετε. Η λειτουργία ECO, ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού στους 24°C και τη λειτουργία του ανεμιστήρα ως αυτόματη, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη μείωση στο λειτουργικό κόστος της συσκευής και πιο φιλική προς το περιβάλλον χρήση. Με τόσες διαφορετικές τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, σίγουρα θα βρείτε τον συνδυασμό που ταιριάζει στο ιδανικό για εσάς επίπεδο κατανάλωσης, χωρίς να θυσιάζετε τις συνθήκες άνεσης.

Επιπλέον, η υπηρεσία Hotel Menu είναι ιδανική για κάποια ξενοδοχειακή μονάδα, μικρή ή μεγάλη, καθώς η ψύξη και η θέρμανση μπορούν να προγραμματιστούν σε συγκεκριμένο εύρος λειτουργίας, θέτοντας ανώτατα και κατώτατα όρια. Το κλιματιστικό είναι “κλειδωμένο” στις κατάλληλες ρυθμίσεις, ώστε να λειτουργεί σε συνθήκες άνεσης και οικονομίας, αποτρέποντας τη ρύθμιση ακραίων θερμοκρασιών και συμβάλλοντας δραστικά στην εξοικονόμηση έως και 70% του κόστους λειτουργίας.

Ιδανικές συνθήκες άνεσης με υψηλή αλλά εύκολη στη χρήση τεχνολογία

Με τους ρυθμούς της καθημερινότητας συνεχώς να αυξάνονται, η ανάγκη για λίγες στιγμές χαλάρωσης στο σπίτι είναι πιο αισθητή από ποτέ. Κι ακόμη και στο σπίτι, η λίστα με τις υποχρεώσεις είναι μεγάλη και πολλές φορές μπορεί απλά να μην αντέχουμε να κάνουμε το οτιδήποτε!

Η Inventor λοιπόν δίνει ιδιαίτερη προσοχή, ώστε τα προϊόντα της να συνδυάζουν την υψηλή τεχνολογία με την απλή κι εύκολη χρήση, αλλά και με λειτουργίες που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αφιερώνοντάς τον όπου πραγματικά εσείς θέλετε.

Όλα τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν λειτουργία Wi-Fi μέσω της εφαρμογής Inventor Control, με την οποία μπορείτε να ρυθμίσετε το κλιματιστικό σας απ’ όπου κι αν βρίσκεστε. Ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό εκείνες τις καυτές καλοκαιρινές μέρες που επιστρέφουμε σπίτι από τη δουλειά μέσα στη ζέστη. Τι πιο ωραίο να μας περιμένει ένα δροσερό σπίτι; Το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό από το κινητό νωρίτερα ή ακόμη και να προγραμματίσετε να ενεργοποιηθεί μόνο του ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου.

Η λειτουργία Wi-Fi δεν προσφέρει απλά άνεση, αλλά και οικονομία! Γιατί χωρίς Wi-Fi, επιστρέφοντας στο ζεστό σπίτι, θα ενεργοποιούσατε το κλιματιστικό πιθανότατα σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία για να κρυώσει ο χώρος γρήγορα. Οπότε το κλιματιστικό θα αναγκαζόταν να δουλέψει πολύ εντατικά για να πιάσει τη θερμοκρασία αυτή, καταναλώνοντας έτσι πολύ περισσότερη ενέργεια.

Εκτός όμως από αυτό, η εφαρμογή Inventor Control δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας έξυπνων σεναρίων. Δηλαδή, ανάλογα με την εποχή και το πρόγραμμά σας, μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένες λειτουργίες του κλιματιστικού όπως σας εξυπηρετούν. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε ότι αν η εξωτερική θερμοκρασία φτάσει τους 35⁰C, θα ενεργοποιηθεί το κλιματιστικό σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και με συγκεκριμένες λειτουργίες.

Το καλύτερο όμως όλων αυτών, που επιτρέπει να ρυθμίσετε το κλιματιστικό σας χωρίς να κάνετε την παραμικρή κίνηση, είναι η δυνατότητα φωνητικών εντολών μέσω των εφαρμογών Siri, Alexa και Google Assistant. Αρκεί μία σας φράση και το κλιματιστικό σας θα κάνει αυτό που θέλετε!

Ακόμη, τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν όλες εκείνες τις λειτουργίες που θα δημιουργήσουν τις τέλειες συνθήκες στο σπίτι όλο τον χρόνο. Η λειτουργία Breeze Away φροντίζει ώστε ο αέρας να μην κατευθύνεται προς εσάς για να απολαμβάνετε τέλεια αίσθηση δροσιάς, χωρίς τη δυσάρεστη αίσθηση του αέρα επάνω σας. Αντίθετα, η λειτουργία Follow Me προσφέρει την ιδανική ζεστασιά εκεί που τη θέλετε. Χάρη στον έξυπνο αισθητήρα που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο, η ζέστη το ακολουθεί παντού.

Με τον Αισθητήρα Κίνησης ρυθμίζετε την κατεύθυνση του αέρα προς τα εσάς ή αντίθετα από εσάς. Παράλληλα, ο αισθητήρας αντιλαμβάνεται και την παρουσία σας στον χώρο προσαρμόζοντας την λειτουργία του για να εξοικονομεί ενέργεια. Επιπλέον, η 4D Ροή Αέρα φροντίζει για την ομοιόμορφη κατανομή αέρα προς δυσπρόσιτα σημεία, όπως ιδιαίτερες γωνίες ή σημεία κάτω από σκάλες.

Αξιοπιστία κι υποστήριξη σε κάθε σας βήμα

Όλα τα κλιματιστικά τοίχου Inventor συνοδεύονται από 10ετή εγγύηση, διασφαλίζοντας την άψογη λειτουργία τους για πολλά χρόνια, ενώ το εξειδικευμένο τεχνικό της δίκτυο με το εξαιρετικό After Sales Service της διαθέτει τη γνώση και εμπειρία για να προσφέρει άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη σε κάθε συνεργάτη και τελικό καταναλωτή καθημερινά. Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιβραβεύουν την Inventor με εντυπωσιακά υψηλά reviews.

Η Inventor προσήλωση της Inventor σε τεχνολογίες και διαδικασίες που προάγουν τη βιωσιμότητα, έχει λάβει μια σειρά πιστοποιήσεων αποδεικνύοντας στην πράξη την ποιότητα που χαρακτηρίζει το σύνολο των εργασιών και προϊόντων της.

Συγκεκριμένα, έχει λάβει πιστοποίηση ESG (Environmental, Social, Governance) που αναφέρεται στους τρεις βασικούς παράγοντες μέτρησης των ηθικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας επένδυσης σε μια επιχείρηση, καθώς επίσης έχει πιστοποιηθεί με Συστήματα Ποιότητας ISO και συγκεκριμένα τα EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001 : 2015, EN ISO 45001 : 2018, ISO/IEC 27001 : 2013. Επιπλέον, τα κλιματιστικά Inventor πιστοποιήθηκαν με το σήμα ποιότητας “Eurovent Certified Performance”, το οποίο είναι αναγνωρισμένο διεθνώς και πιστοποιεί επισήμως ότι οι τεχνικές τους προδιαγραφές είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, καθώς επίσης και ότι οι υψηλές τους αποδόσεις, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και η χαμηλή στάθμη θορύβου είναι ακριβείς.

Ως αποτέλεσμα, η Inventor έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στην αγορά του κλιματισμού, με τα τελευταία δύο χρόνια να χαρακτηρίζονται άκρως επιτυχημένα, με τη βοήθεια και των επιδοτούμενων προγραμμάτων «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή». Αυτή η εξαιρετική επίδοση αποτελεί την αναγνώριση από τους καταναλωτές της δέσμευσης της Inventor να παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τόσο στους συνεργάτες, όσο και στους τελικούς καταναλωτές την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Τα κλιματιστικά Inventor αποτελούν την ιδανική λύση για ένα τέλειο περιβάλλον όλο τον χρόνο, ενώ εξοικονομούν ενέργεια και μας βοηθούν να απολαμβάνουμε περισσότερη άνεση κι ελεύθερο χρόνο!



