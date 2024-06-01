Στιγμές φρίκης και τρόμου έζησε χθες τα ξημερώματα μιας 33χρονη από τη Ρωσία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 34χρονος Νοτιοαφρικανός, αφού την ακολούθησε μέχρι την πολυκατοικία που διέμενε, κατάφερε να εισέλθει εντός αυτής και αφού χτύπησε τη γυναίκα, προσπάθησε να τη βιάσει!

Σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο άνδρας την έσυρε τραβώντας της τα ρούχα!

Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του παραλίγο βιαστή της και άρχισε να φωνάζει βοήθεια. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που περιπολούσαν στην ευρύτερη περιοχή, έσπευσαν άμεσα στο σημείο και λίγο αργότερα κατάφεραν να συλλάβουν τον 34χρονο δράστη.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε βάρος του 34χρονου, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και προσωρινής κράτησης κ. Ανακριτή 1 ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, για αδικήματα που αφορούν σε ενδοοικογενειακή βία, απειλή, κλοπή και βιασμό.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, στο πλαίσιο περιπολίας τους στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου πόλης, ξημερώματα της 31-05-2024, αντιλήφθηκαν γυναίκα να αναζητά βοήθεια.

Κατά τη διερεύνηση του περιστατικού προέκυψε ότι, λίγο πριν, 34χρονος αλλοδαπός την ακολούθησε εντός οικοδομής που διαμένει και με συνεχή χρήση σωματικής βίας την έσυρε τραβώντας της τα ρούχα.

Η παθούσα, η οποία είναι 33χρονη αλλοδαπή γυναίκα, κατάφερε να εξέλθει της πολυκατοικίας, ενώ οι αστυνομικοί αναζήτησαν και συνέλαβαν άμεσα τον δράστη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

