Παναθηναϊκός: Με ενοχλήσεις στην γάμπα ο Χουάντσο, το διάστημα αποχής

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών κόντρα και πλέον η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Κυριακή να τελειώσει τη δουλειά και να προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, το δυσάρεστο νέο που ήρθε από την αναμέτρηση του τριφυλλιού, ήταν οι ενοχλήσεις για τις οποίες παραπονέθηκε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στη γάμπα. Να θυμίσουμε πως ο Ισπανός φόργουορντ είχε υποστεί θλάση στα παιχνίδια των play-off με τη Μακάμπι και όπως φαίνεται το πρόβλημα δεν έχει ξεπεραστεί πλήρως.

