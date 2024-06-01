Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Με ενοχλήσεις στην γάμπα ο Χουάντσο, το διάστημα αποχής

Ο Χουάντσο παραπονέθηκε για ενοχλήσεις στην γάμπα κόντρα στον Άρη και ο Εργκίν Αταμάν του έδωσε λίγο χρόνο συμμετοχής για προληπτικούς λόγους.  

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών κόντρα και πλέον η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Κυριακή να τελειώσει τη δουλειά και να προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.  

Ωστόσο, το δυσάρεστο νέο που ήρθε από την αναμέτρηση του τριφυλλιού, ήταν οι ενοχλήσεις για τις οποίες παραπονέθηκε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στη γάμπα. Να θυμίσουμε πως ο Ισπανός φόργουορντ είχε υποστεί θλάση στα παιχνίδια των play-off με τη Μακάμπι και όπως φαίνεται το πρόβλημα δεν έχει ξεπεραστεί πλήρως.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

