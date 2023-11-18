Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα Σάββατο και μέχρι αύριο Κυριακή με το σκηνικό να είναι άκρως χειμωνιάτικο.

Μετά τα μεσάνυχτα η ΕΜΥ εξέδωσε νέο αναθεωρημένο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία- εξπρές στο οποίο αναφέρει:

Βαρομετρικό χαμηλό από τα βόρεια - βορειοδυτικά συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο πρόκειται να προκαλέσει το σήμερα και αύριο επιδείνωση του καιρού, με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους σε όλη σχεδόν τη χώρα και τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην βορειοανατολική ηπειρωτική και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου, σήμερα στα κεντρικά και βόρεια και την Κυριακή στην υπόλοιπη χώρα.

Πιο αναλυτικά:



Α. Θυελλώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα με ριπές έως 10 μποφόρ θα πνέουν από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (18-11-23) στα δυτικά και βαθμιαία και στα ανατολικά πελάγη. Επίσης πολύ ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές κυρίως της Μακεδονίας και στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Εύβοιας. Οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν από το απόγευμα της Κυριακής (19-11-23).

Β. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου (18-11-23) έως και το απόγευμα της ίδιας ημέρας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί στη Θράκη.

Συγκεκριμένα, για σήμερα Σάββατο αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα πολύ νωρίς το πρωί στη Θράκη. Παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά και τοπικά στα κεντρικά ορεινά.

Από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης ο καιρός σταδιακά θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 6 με 8 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, βαθμιαία όμως θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες στα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 17 με 19 και τοπικά στα νότια τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Θράκη πολύ νωρίς το πρωί θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από τις προμεσημβρινές ώρες στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενισχυόμενοι γρήγορα σε 5 με 7 και στην κεντρική Μακεδονία έως 8 και το βράδυ τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, όμως από τις πρωινές ώρες στα βόρεια και από τις προμεσημβρινές στα υπόλοιπα ο καιρός θα βελτιωθεί. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ, γρήγορα 6 με 8 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τις απογευματινές ώρες πρόσκαιρα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια και γρήγορα και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως και το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, βαθμιαία από τα βόρεια βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις προμεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα βορειοδυτικοί 6 με 8 και από το βράδυ στις Σποράδες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις προμεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενισχυόμενοι γρήγορα σε 6 με 8 και το βράδυ έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-11-2023

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πρόσκαιρες χιονοπτώσεις τις πρωινές ώρες, βαθμιαία όμως ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της και στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός τις πρωινές και βραδινές ώρες. Συγκεκριμένα στα βόρεια θα κυμανθεί από -03 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 05 έως 17 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα από 11 εως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-11-2023

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα και μόνο τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και από τις βραδινές ώρες νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-11-2023

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν κατά τόπους και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα δυτικα, τη Θράκη και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Τις βραδινές ώρες οι βροχές στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-11-2023

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

Πηγή: skai.gr

