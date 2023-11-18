Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, από το βράδυ της περασμένης Τετάρτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ο δράστης διέρρηξε το δημοτικό αμφιθέατρο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, αφαιρώντας τέσσερα ηχεία μεγάλης χρηματικής αξίας, σύμφωνα με το thestival.gr

Το απόγευμα της Πέμπτης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 27χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο από τα αφαιρεθέντα ηχεία, ζεύγος πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή αρχές Οκτωβρίου σε περιοχή της Αττικής, ζεύγος αλλοδαπών πινακίδων κυκλοφορίας, μοτοσυκλέτα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή τέλη Οκτωβρίου σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, εργαλεία, υπολογιστής και αντικείμενα το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οποίων ερευνάται.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελία.

