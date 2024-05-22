Εξαρθρώθηκε, μετά από ενδελεχή, πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.

Ειδικότερα, χθες (22-5-2024), οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών οργάνωσαν και υλοποίησαν συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνέλαβαν τέσσερις ημεδαπούς άνδρες στην Πάτρα, σε περιοχές της Αττικής και σε περιοχή της Βοιωτίας.

Σε βάρος των κατηγορούμενων σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς δρούσαν

Από το προανακριτικό έργο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα τελευταία πέντε χρόνια, διοχέτευαν στην αγορά αποκωδικοποιητές παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικών καναλιών, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα τεχνικά μέσα, παράνομο λογισμικό, καθώς και ειδικούς αποκωδικοποιητές.

Ως προς τη μεθοδολογία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προωθούσαν τις παράνομες υπηρεσίες τους, σε ανθρώπους του κοντινού περιβάλλοντός τους, στους οποίους πωλούσαν τις συσκευές αναμετάδοσης, μέσω των οποίων συνδέονταν παράνομα, ενώ προέτρεπαν τους χρήστες να διαφημίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε άτομα του δικού τους άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος.

Ως προς τους τρόπους είσπραξης των παράνομων οφειλών οι κατηγορούμενοι, προκειμένου να μην κινούν υποψίες επέλεγαν την είσπραξη δια ζώσης, μέσω ψηφιακών τραπεζών που εδρεύουν στο εξωτερικό και μέσω καταβολών σε τραπεζικούς λογαριασμούς μελών των οικογενειών τους και τρίτων.

Περισσότερα από 25.000.000 ευρώ οι ζημιές στις εταιρείες παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχοντας συγκροτήσει πελατολόγιο (6.443) ατόμων στην Ελληνική Επικράτεια, κατάφεραν να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού ύψους (5.798.700 ευρώ), προκαλώντας ταυτόχρονα οικονομική ζημία στις δικαιούχες εταιρείες, ύψους (25.127.700 ευρώ).

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στις οικίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, βρήκαν και κατέσχεσαν τα εξής :

πλήθος εξαρτημάτων, αποκωδικοποιητών, ψηφιακών δίσκων, ηλεκτρονικών υπολογιστών,

πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας και

τετράδια χειρόγραφων σημειώσεων, που αφορούσαν το πελατολόγιο της οργάνωσης,

δύο αυτοκίνητα προερχόμενα από εγκληματική δραστηριότητα

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Πηγή: skai.gr

