Αίθριος σήμερα ο καιρός με λίγες νεφώσεις - Στα ίδια επίπεδα η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Πέμπτη ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις να αναμένονται στα δυτικά και βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο και τα δυτικά παράκτια πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φθάσει στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και την Κρήτη τους 29 με 30, στα ηπειρωτικά, την υπόλοιπη νησιωτική χώρα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παράκτια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά, μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ και γρήγορα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά, τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στην ανατολική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα παράκτια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35, στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα βόρεια τμήματα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34, στα Δωδεκάνησα τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες η μέγιστη 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.