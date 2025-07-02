Σε μια από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών στην Αίγυπτο προχώρησαν πρόσφατα Βρετανοί και Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι, οι οποίοι έφεραν στο φως μία χαμένη αρχαία πόλη.

Χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης, μαζί με ανασκαφές στον χώρο, οι σύγχρονοι «Ιντιάνα Τζόουνς» του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ και του Πανεπιστημίου Sadat City στην Αίγυπτο, ανακάλυψαν στο Δέλτα του Νείλου, θαμμένη κάτω από την έρημο του αρχαιολογικού χώρου Tell Nabasha, την Ιμέτ, μία πόλη η οποία άκμασε κατά τον 4ο αιώνα π.Χ.

Οι ανασκαφές έφεραν στο φως εντυπωσιακά ευρήματα όπως πολυόροφα κτίσματα, δρόμους, σιλό για σιτηρά, αγάλματα θεοτήτων και αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Ένα μεγάλο ασβεστολιθικό κονίαμα ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών. Πηγή φωτογραφίας: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου

Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν ένα πράσινο ειδώλιο από φαγεντιανή από την 26η Δυναστεία (περίπου 2.300 χρόνια πριν), το οποίο θάφτηκε μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους - Πηγή: Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ / Dr Nicky Nielsen

Σύμφωνα με τον Δρ. Νίκι Νίλσεν από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, η Ιμέτ ήταν ένα ακμάζον αστικό κέντρο κατά τη διάρκεια του Νέου Βασιλείου και της Ύστερης Περιόδου, με πολύπλοκες υποδομές αλλά και ζωντανή τοπική οικονομία.

Από τα πιο συναρπαστικά ευρήματα ήταν μια κατσαρόλα μαγειρέματος που, μετά από 2.500 χρόνια, βρισκόταν ακόμα στη θέση της, πάνω σε μια σόμπα, με υπολείμματα φαγητού ακόμα μέσα της. Δίπλα στην κατσαρόλα υπήρχαν πιάτα που πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνταν για τη ζύμωση ψωμιού στον ήλιο.

Αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν στην Ιμέτ, (δεξιόστροφα από πάνω αριστερά): Εδώλιο από φαγεντιανή, ένα χάλκινο σείστρο και μια πέτρινη στήλη με μια εικόνα του θεού Ώρου

«Όταν ανασύρεις κάτι τέτοιο από το έδαφος και είσαι ο πρώτος που το αγγίζει μετά από 2.500 χρόνια, είναι πραγματικά συναρπαστικό», δήλωσε ο Δρ. Νίλσεν.

Σύμφωνα ακόμα με το archaeologymag.com με οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν δρόμο που οδηγούσε σε ένα μεγάλο τελετουργικό κτίριο (ναό) αφιερωμένο στη Wadjet, προστάτιδα θεότητα της πόλης με τη μορφή κόμπρας και ιερό σύμβολο στην Κάτω Αίγυπτο.

Αεροφωτογραφία της πλατφόρμας του ναού και της γύρω περιοχής ανασκαφών στην αρχαία πόλη Ιμέτ. Πηγή: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου

