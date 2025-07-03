Περί εκεχειρίας: οι κόκκινες γραμμές Ισραήλ – Χαμάς και ο Τραμπ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ισραηλινοί αξιωματούχοι παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι όσον αφορά στην πιθανότητα επίτευξης μίας νέας συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, εν όψει και της συνάντησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο.

Προς το παρόν, άγνωστο παραμένει, εάν αυτή η νέα απόπειρα επίτευξης συμφωνίας θα μπορούσε να φέρει λύση και στο μεγάλο αγκάθι ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, εάν δηλαδή μία νέα κατάπαυση του πυρός μπορεί στην πραγματικότητα να σημάνει και το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, το Ισραήλ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη πως συμφωνεί με τις «απαραίτητες προϋποθέσεις» για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών με τη Χαμάς.

Μάλιστα, όπως ο Τραμπ υπογράμμιζε και σε σχετική του ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social, κατά τη διάρκεια αυτών των δύο μηνών οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με όλα τα μέρη για τη λήξη του πολέμου. Σύμφωνα δε με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης, που επικαλούνται τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους, κατά τη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός οι μεσολαβητές θα εγγυηθούν πως οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, προκειμένου Ισραήλ και Χαμάς να συμφωνήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

Μέχρι σήμερα η Χαμάς επιμένει πως θα απελευθερώσει τους ομήρους μονάχα όταν το Ισραήλ σταματήσει τον πόλεμο, ενώ ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει, ότι δεν θα τον τερματίσει παρά μόνον εφόσον η Χαμάς εξαλειφθεί πλήρως.

Μάλιστα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου το απόγευμα της Τετάρτης επανέλαβε για ακόμη μία φορά την πρόθεση της ισραηλινής κυβέρνησης περί εξάλειψης της Χαμάς τονίζοντας σχετικά ότι «δεν θα υπάρχει Χαμάς. Δεν θα υπάρξει Χαμαστάν. Δεν θα γυρίσουμε πίσω σ’ αυτό. Τελείωσε». Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ξεκαθάριζε πως ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει «ακόμη και αύριο», εάν η Χαμάς «απελευθερώσει τους ομήρους και καταθέσει τα όπλα».

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, μετράμε ήδη δύο συμφωνίες κατάπαυσης πυρός ανάμεσα στις δύο πλευρές οι οποίες όμως προτού οδηγηθούν σε αδιέξοδο επέτρεψαν την ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Τελευταία φορά που τα δύο μέρη ήρθαν σε συμφωνία ήταν πριν από μερικούς μήνες με την εκεχειρία να καταρρέει στα μέσα Μαρτίου, ενώ προηγουμένως η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση είχε απελευθερώσει 30 ομήρους αλλά και τις σορούς οκτώ εξ αυτών με το Ισραήλ να αφήνει ελεύθερους περισσότερους από 1.500 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Αυτή τη στιγμή το πλαίσιο της πρότασης για εκεχειρία και οι λεπτομέρειες αυτής δεν έχουν γνωστοποιηθεί, όπως για παράδειγμα εάν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα αποχωρήσουν πλήρως ή μερικώς από τον παλαιστινιακό θύλακα ή πόσοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αυτή τη φορά προβλέπεται να αφεθούν ελεύθεροι ή ακόμη και ποιο είναι το αντάλλαγμα – πλην της απελευθέρωσης των ομήρων – το οποίο ζητείται από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, το μόνο το οποίο θεωρείται βέβαιο είναι πως το Ισραήλ λέει ναι σε προσωρινή και όχι σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός κι αυτό εξαιτίας της πίεσης που ασκούν στον Νετανιάχου οι ακροδεξιοί κυβερνητικοί του εταίροι που θέλουν ο πόλεμος να συνεχίσει μέχρι τέλους και απειλούν ακόμη και να ρίξουν την ισραηλινή κυβέρνηση εάν ενδώσει και τα όπλα σιγήσουν.

Προς το παρόν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και αυτόθα είναι το πρώτο τετ-α-τετ των δύο ηγετών από την έναρξη και λήξη του πολέμου των 12 ημέρων μεταξύ Ισραήλ – Ιράν αλλά και η πρώτη τους συνάντηση από την ανακοίνωση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

