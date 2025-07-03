Μητροδήμος (αγρότης από Λάρισα): Δέχτηκα απειλητικά τηλεφωνήματα

Απειλές δέχθηκε ο Λαρισαίος αγρότης Κώστας Μητροδήμος αμέσως μετά τις καταγγελίες του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ πως η σύζυγος πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωνε πως νοίκιαζε στρέμματα μέσα σε αεροδρόμιο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ 100.3, «Στιγμιότυπα» και τον Βασίλη Κουφόπουλο, αμέσως μετά τη σύνδεση του με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, την Τετάρτη το πρωί, όπου κατήγγειλε, δείχνοντας σχετικό έγγραφο, πως η σύζυγος πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωνε πως νοίκιαζε στρέμματα μέσα στην 112 Πτέρυγα Μάχης, λαμβάνοντας επιδοτήσεις πολλών χιλιάδων ευρώ, δέχθηκε απειλητικές κλήσεις και μηνύματα.

«Πάρε σωματοφύλακες μαζί σου γιατί κινδυνεύεις», ανέφερε συγκεκριμένα το μήνυμα που έλαβε.

Ο κος Μητροδήμος τόνισε πως έχει αποθηκεύσει τους αριθμούς. Όπως τόνισε, οι συνομιλίες είναι καταγεγραμμένες στο Telegram και καθώς έχει ήδη συνεννοηθεί με δικηγόρους, το θέμα θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης πολύ σύντομα.

Ο κος Μητροδήμος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, διερωτήθηκε πως είναι δυνατόν μετά απ' όλα αυτά, κάποιοι να τολμούν να απειλούν.

«Μίλησα με χαρτιά, αυτά έχουν γίνει», τόνισε αναφέροντας πως έπειτα από δύο χρόνια, κατά τα οποία προσπαθούσε μάταια να επικοινωνήσει με τον κύριο Λυκουρέντζο, σήμερα το μεσημέρι εμφανίστηκε ο ίδιος και του δήλωσε πως θα του κάνει μήνυση.

«Να μας πουν δε θέλουμε να παράγετε», ανέφερε, μεταξύ άλλων, έντονα φορτισμένος.

Υπενθυμίζεται πως ο κος Μητροδήμος, εξήγησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ πως «το 2019 νοικιάστηκαν από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας στην 112 Πτέρυγα Μάχης, στην Ελευσίνα, 2.630 δέντρα ελιές, σε έκταση 600 στρεμμάτων, τα οποία φέρεται να τα νοίκιασε σύζυγος πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητροδήμος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιδότηση που έπαιρνε για τις ανύπαρκτες ελιές ήταν περίπου 120.000 ευρώ το χρόνο από το 2019 έως το 2023.

Ο αγρότης κατήγγειλε επίσης πως όταν ήταν ακόμη εργοτάξιο η λίμνη Κάρλα «κάποια ΑΦΜ από τον Λαγγαδά φέρεται να καλλιεργούσαν βιομηχανική ντομάτα μέσα στο εργοτάξιο».

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο ίδιος ο κος Μποκώρος «έκανε καταγγελία πριν από εμάς και το είπε στον κύριο Λιβανό» παρατηρώντας πως δεν είναι λογικό να βρίσκονται ΑΦΜ από τον Λαγκαδά.

«Και ζητάει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ τα ρέστα από μένα;» διερωτήθηκε. «Έχουμε ξεφτιλιστεί διεθνώς», πρόσθεσε, προσθέτοντας πως «έχει ανοίξει ο ασκός του Αιόλου» και «θα τους πάρει η μπάλα» όλους.

Συνοψίζοντας, ο αγρότης επεσήμανε ενδεικτικά πως δόθηκαν μέχρι και χρηματικές αποζημιώσεις για την κακοκαιρία Daniel σε περιοχές που δεν επλήγησαν από το φαινόμενο, όπως η Αρκαδία και η Αχαΐα.

Εξάλλου, όπως σχολίασε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, οι κουμπαριές στην Ελλάδα «δίνουν και παίρνουν», αφού ακόμη και κουμπάρος γνωστού υπουργού δηλώνει 8.000 βόδια στη Μάνη, ενώ ένα αντίστοιχα, εξωπραγματικό σε μέγεθος, κοπάδι δηλώνει και ο αδελφός του.

«Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ένα πράμα. Υπάρχει έντονο το ένστικτο της αδικίας στον αγροτικό κόσμο», συνόψισε ο κος Μητροδήμος επιμένοντας πως αυτά που καταγγέλλονται δεν είναι ψέματα και ειδικά οι αγρότες του Κάμπου, υποφέρουν.

