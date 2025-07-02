Λογαριασμός
Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: Πόσο επηρεάζει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση, με ποσοστό 28,5% - Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, στην τρίτη η Πλεύση Ελευθερίας - Στην έκτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αποτύπωμα που αφήνει στην κοινή γνώμη και στις επιλογές των ψηφοφόρων αναδεικνύει η μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, από τη Σία Κοσιώνη. Η έρευνα διενεργήθηκε στο διάστημα από 27 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου, σε δείγμα 1.212 ενηλίκων.

Το βασικό ερώτημα και ζήτημα στην επικαιρότητα, είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 76% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι πολύ ή αρκετά σημαντικό, ενώ ένα επιπλέον 10% θεωρεί το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ μέτρια σημαντικό.

Pulse

Pulse

Pulse

Ποιους αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο ερώτημα «ποιους αφορά το κυρίως το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ», το 33% απάντησε τη σημερινή κυβέρνηση, ενώ το ίδιο ποσοστό (33%), απάντησε ότι αφορά όλα τα κόμματα.

Pulse

Pulse

Pulse

Το κίνητρο επιλογής για την ψήφο

Στο σημείο αυτό, η έρευνα της Pulse παρουσιάζει το κίνητρο των ψηφοφόρων μετά την έκταση που πήρε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Pulse

Pulse

Pulse

Η πρόθεση ψήφου

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση, με ποσοστό, ωστόσο, κάτω από το 30%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, με την Πλεύση Ελευθερίας στην τρίτη θέση. Ακολουθούν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ, με τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στην 6η θέση, με 6,5%.

Pulse

Pulse

Pulse

Ελληνοτουρκικά, Μέση Ανατολή και εξοπλιστικά

Στα υπόλοιπα ερωτήματα, οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιλογές της κυβέρνησης στα εξοπλιστικά.

Pulse

Pulse

Pulse

Pulse

TAGS: Δημοσκόπηση Pulse ΣΚΑΪ ΟΠΕΚΕΠΕ πρόθεση ψήφου
