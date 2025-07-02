Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αποτύπωμα που αφήνει στην κοινή γνώμη και στις επιλογές των ψηφοφόρων αναδεικνύει η μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, από τη Σία Κοσιώνη. Η έρευνα διενεργήθηκε στο διάστημα από 27 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου, σε δείγμα 1.212 ενηλίκων.

Το βασικό ερώτημα και ζήτημα στην επικαιρότητα, είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 76% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι πολύ ή αρκετά σημαντικό, ενώ ένα επιπλέον 10% θεωρεί το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ μέτρια σημαντικό.

Ποιους αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο ερώτημα «ποιους αφορά το κυρίως το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ», το 33% απάντησε τη σημερινή κυβέρνηση, ενώ το ίδιο ποσοστό (33%), απάντησε ότι αφορά όλα τα κόμματα.

Το κίνητρο επιλογής για την ψήφο

Στο σημείο αυτό, η έρευνα της Pulse παρουσιάζει το κίνητρο των ψηφοφόρων μετά την έκταση που πήρε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρόθεση ψήφου

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση, με ποσοστό, ωστόσο, κάτω από το 30%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, με την Πλεύση Ελευθερίας στην τρίτη θέση. Ακολουθούν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ, με τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στην 6η θέση, με 6,5%.

Ελληνοτουρκικά, Μέση Ανατολή και εξοπλιστικά

Στα υπόλοιπα ερωτήματα, οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιλογές της κυβέρνησης στα εξοπλιστικά.

Πηγή: skai.gr

