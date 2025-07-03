Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ενισχυμένοι βοριάδες στα ανατολικά , το Σ/Κ θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα ανέβει.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  αίθριος καιρός  Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ ,  Στο Αιγαίο 5 με 7  μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς , και στα νησιά  έως  34 με 36  βαθμούς.

Την  Παρασκευή λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια Οι βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 7  μποφόρ. Η θερμοκρασία  θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τέλος το Σ/Κ , Ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Β – ΒΔ ορεινά.  Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Β - ΒΑ 4 με 6  στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 34 με 35  βαθμούς

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι - απόγευμα. Άνεμοι: μεταβλητοί  2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 με 33 βαθμούς .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark