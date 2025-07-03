Σήμερα Πέμπτη αίθριος καιρός Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , Στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς , και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς.

Την Παρασκευή λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια Οι βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τέλος το Σ/Κ , Ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Β – ΒΔ ορεινά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β - ΒΑ 4 με 6 στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 34 με 35 βαθμούς

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι - απόγευμα. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 με 33 βαθμούς .

