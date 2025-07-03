Έρχεται στην Ελλάδα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Στις 9 Ιουλίου η έγκριση από το Κογκρέσο

Μπορεί τις τελευταίες μέρες να έχουν φουντώσει οι φήμες ότι η νέα Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν έρχεται στη χώρα μας επειδή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και φορολογικά ζητήματα, που αναγκάζουν το Κογκρέσο να μπλοκάρει τον διορισμό της, ωστόσο τα πράγματα φαίνεται πως αλλάζουν και παίρνουν νέα τροπή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η νέα Αμερικανίδα πρέσβης αναμένεται να έρθει κανονικά στην Ελλάδα.

Μάλιστα, έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα στις 9 Ιουλίου, η ακρόασή της από την Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της Γερουσίας, προκειμένου να «περάσει» και τυπικά η υποψηφιότητά της. Στη συνέχεια θα πάει στην Ολομέλεια και τελικά θα φθάσει στη χώρα μας, όπως αρχικά είχε αποφασιστεί, πιθανόν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Θυμίζουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2024, μιλώντας για εκείνη με πολύ θερμά λόγια: «Για πολλά χρόνια η Κίμπερλι έχει υπάρξει στενή φίλη και σύμμαχος» ανέφερε. «Η μεγάλη της εμπειρία και οι ικανότητές της στα νομικά, στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική, σε συνδυασμό με το κοφτερό μυαλό της την καθιστούν εξαιρετικά κατάλληλη να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ και να διαφυλάξει τα συμφέροντά τους στο εξωτερικό».

Μετά τις επίσημες ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ η Γκίλφοϊλ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Με μεγάλη μου τιμή αποδέχομαι την επιλογή του Προέδρου Τραμπ για να υπηρετήσω ως η επόμενη Πρέσβυς στην Ελλάδα και ανυπομονώ να κερδίσω την υποστήριξη της Γερουσίας των ΗΠΑ. Η ιστορική νίκη του Προέδρου Τραμπ φέρνει ελπίδα και αισιοδοξία στον αμερικανικό λαό και στους συμμάχους που αγαπούν την ελευθερία σε όλο τον κόσμο.

Οι δημοκρατικές αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ήταν αυτές που βοήθησαν στη διαμόρφωση της ίδρυσης της Αμερικής. Και τώρα, έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε αυτή την ιστορία φέρνοντας καλύτερες μέρες εδώ στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Ως Πρέσβειρα, ανυπομονώ να υλοποιήσω την ατζέντα του Τραμπ, να υποστηρίξω τους Έλληνες συμμάχους μας και να εγκαινιάσω μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας.»

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι πρώην παρουσιάστρια του Fox News, ενώ για ένα διάστημα είχε σχέσεις με τον μεγαλύτερο γιο του νέου Αμερικανού προέδρου, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

