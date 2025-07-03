Λογαριασμός
Γεύση Ελλάδας: Αμερικανός δοκιμάζει frappe όχι skito, magala - Του αρέσει; Δείτε βίντεο

Ενθουσιώδης, αλλά και περίεργος για το αποτέλεσμα, ο Αμερικανός influencer μπορεί να  «σκότωσε» την προφορά του φραπέ, αλλά τελικά τα κατάφερε

Γέυση... Ελλάδας είπε να δοκιμάσει ένας Αμερικανός βάλθηκε να κάνει φραπέ, αλλά όχι «skito, magala». Ενθουσιώδης, αλλά και περίεργος για το αποτέλεσμα, ο Αμερικανός influencer μπορεί να  «σκότωσε» την προφορά του φραπέ, αλλά τελικά τα κατάφερε, και... spoiler alert τελικά του άρεσε. 

Οι συμπατριώτες μας στα σχόλια βέβαια τον παρακινούν να μάθει και να δοκιμάσει τον νέο «εθνικό καφέ», τον φρέντο καπουτσίνο, ενώ τον επικρίνουν για έλλειψη... καλαμακίου. 

