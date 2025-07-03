Γεύση Ελλάδας: Αμερικανός δοκιμάζει frappe όχι skito, magala - Του αρέσει;

Γέυση... Ελλάδας είπε να δοκιμάσει ένας Αμερικανός βάλθηκε να κάνει φραπέ, αλλά όχι «skito, magala». Ενθουσιώδης, αλλά και περίεργος για το αποτέλεσμα, ο Αμερικανός influencer μπορεί να «σκότωσε» την προφορά του φραπέ, αλλά τελικά τα κατάφερε, και... spoiler alert τελικά του άρεσε.

Οι συμπατριώτες μας στα σχόλια βέβαια τον παρακινούν να μάθει και να δοκιμάσει τον νέο «εθνικό καφέ», τον φρέντο καπουτσίνο, ενώ τον επικρίνουν για έλλειψη... καλαμακίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.