Σε γνωστές και άγνωστες πτυχές της ελληνικής κρίσης χρέους, το σενάριο του Grexit, τις δραματικές ώρες των συναντήσεων με την ελληνική κυβέρνηση αλλά και την πρώτη συνάντηση που είχε με τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, σε μια εφ' όλης της ύλης συζήτηση που είχε με τον διευθυντή της «Καθημερινής», Αλέξη Παπαχελά, στην κατάμεστη αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος», στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της με τίτλο «Ελευθερία» από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο.

Παρακολουθήστε ολόκληρη τη συζήτηση ΕΔΩ

Η Άνγκελα Μέρκελ αποκάλυψε ότι η πρώτη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα «δεν ήταν εντυπωσιακή επειδή ήταν στις Βρυξέλλες». Μετά ακολούθησε πρόσκληση του κ. Τσίπρα στο Βερολίνο. «Ο Τσίπρας πήγε να χαιρετήσει ορισμένους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στην καγκελαρία. Μου έκανε εντύπωση. Έλεγα στους φωτογράφους ότι ήλπιζα να έρθει κάποια στιγμή», αφηγήθηκε.

«Του είπα, πηγαίνοντας προς το άγημα, ότι ήταν τολμηρό αυτό που έκανε και μου είπε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε και τους οπαδούς μας, είχε δίκιο», συνέχισε η καγκελάριος, υπογραμμίζοντας πως στη συνέχεια, κατά τη συνάντησή τους, «ήρθαμε κοντά και αρχίσαμε να καταλαβαινόμαστε».

«Προερχόμασταν από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Η τέχνη της πολιτικής είναι όταν έχεις δύο διαφορετικές θέσεις, να προσπαθήσεις να αναπτύξεις μια κοινή θέση. Χρειαζόταν χρόνος. Είχα την αίσθηση ότι ο Τσίπρας δεν κοίταξε να με παραπλανήσει. Ήταν ειλικρινής και πιστεύω το ίδιο ένιωσε κι εκείνος για μένα», κατέληξε η Ανγκελα Μέρκελ.

Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας έδωσε και μια χαρακτηριστική εικόνα για την πίεση που βίωσε εκείνη την περίοδο. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε ένα έντονο προσωπικό στιγμιότυπο από μια σύνοδο των G20, με φόντο τα γεγονότα που σημάδεψαν την ελληνική κρίση χρέους.

Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τον ρόλο του τότε Αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. «Ο Ομπάμα δεν γνώριζε καλά το νομικό κομμάτι, τους στόχους της ΕΚΤ. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει άλλες ευθύνες. Ο Ομπάμα δεν τα γνώριζε όλα, κάποια στιγμή έβαλα τα κλάματα, μου είχε ασκηθεί πίεση», απάντησε η κ. Μέρκελ συμπληρώνοντας πως «ήθελε να πούμε στην ΕΚΤ να δώσει περισσότερο ρευστό. Μου έλεγαν οι σύμβουλοί μου ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, δεν θα γινόταν καν δεκτό από τα γερμανικά δικαστήρια κι αυτό το είχα πει στον Ομπάμα».

Εχει ενδιαφέρον δε μια αναφορά της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας σχετικά με μια συνεδρίαση των G20. «Μου φέρθηκαν “σαν άρρωστο άλογο”. Είχα συνεχώς την αίσθηση ότι ήμουν λίγο βραδύνους γιατί δεν μπορούσα να αντιληφθώ τι μου έλεγαν», σχολίασε χαρακτηριστικά.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.