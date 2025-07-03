"Γυναίκα κλαίει σε Σύνοδο Κορυφής, χάλια"

Οταν έκλαψε η Μέρκελ

Η χθεσινή συζήτηση της Άνγκελα Μέρκελ με τον Αλέξη Παπαχελά, διευθυντή της Καθημερινής τα είχε όλα. Εκμυστηρεύσεις, διηγήσεις, χιούμορ. Και φυσικά... Ελλάδα (κλείνουμε άλλωστε 10 χρόνια από το περιβόητο δημοψήφισμα).

Η πρώην Καγκελάριος αναφέρθηκε εκτενώς στην ελληνική οικονομική κρίση, από την αρχή όταν ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ζήτησε τη βοήθεια της Ευρώπης και μετά απλά... σίγασε. Ούτε plan B, ούτε καν ένα κιχ.

Η συνέχεια είχε λίγο από διαπραγματεύσεις, λίγο από γνωριμία με Τσίπρα, λίγο από καβγάδες με τον τότε υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ έλεγε η Μέρκελ, να φύγει φώναζε ο σκληρός Σόιμπλε).

Ακολούθησε η εξιστόρηση του τηλεφωνήματος Τσίπρα, λίγο πριν ανακοινώσει το δημοψήφισμα στον ελληνικό λαό. Το "πιο αιφνιδιαστικό τηλεφώνημα στην πολιτική της καριέρα". Αυτό που έχασε τη φωνή της. Που την άφησε άφωνη.

Και μετά; Camp David. Σύνοδος Κορυφής.

Τίτλος επεισοδίου δια χειρός Μέρκελ: "Γυναίκα κλαίει σε Σύνοδο. Χάλια".

Η Άνγκελα Μέρκελ καταχειροκροτήθηκε. Η αίθουσα ασφυκτικά γεμάτη. Ο... φακός εντόπισε, Αννα Διαμαντοπούλου, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Χρήστο Σταϊκούρα, Ακη Σκέρτσο, Παναγιώτη Πικραμμένο, Λουκά Παπαδήμο, Στέλιο Κιμπουρόπουλο και στην πρώτη σειρά στο κέντρο, δίπλα δίπλα Ευάγγελος Βενιζέλος και Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Απόντες οι πρωταγωνιστές του τότε. Ούτε Τσίπρας, ούτε Βαρουφάκης.

Κρίμα. Γιατί, η Μέρκελ μίλησε με... καλά λόγια για τον Αλέξη.

"Με ευρωπαϊκό ΑΦΜ" η Τουρκία

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ιταλικής Piaggio Aerospace, η Τουρκία πάτησε κανονικά ευρωπαϊκό έδαφος -και όχι με πτήσεις Bayraktar, αλλά με βούλα, υπογραφές και ΑΦΜ. Μπορεί η εξαγορά να αφορά (ακόμη) μόνο τον τομέα των drones και της αεροναυπηγικής, όμως η σημειολογία είναι τεράστια: η Τουρκία μπήκε από την πίσω πόρτα στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, χωρίς να χρειαστεί να υπογράψει συμφωνία με την ΕΕ (τα έχουμε πει ήδη περί πίσω πόρτας)

Όπως άκουσα να λέει άνθρωπος με βαθιά γνώση της γεωπολιτικής, το ζήτημα δεν είναι μόνο εμπορικό -είναι θεσμικό, βιομηχανικό και στρατηγικό.

Η Ευρώπη μπορεί να δέχεται την Τουρκία ως πελάτη: τη βολεύει, γιατί κατεβάζει τις τιμές. Όπως με τις καφετιέρες -αν φτιάχνεις 10, είναι άλλο κόστος. Αν φτιάχνεις 1.000, ακόμα καλύτερο. Άρα η Τουρκία ως μαζικός αγοραστής εξοπλισμού ή εξαρτημάτων δεν ενοχλεί κανέναν.

Αλλά η Τουρκία ως κατασκευαστής; Εκεί η Ευρώπη αρχίζει να βήχει. Και της ζητάει συμφωνίες, δεσμεύσεις, συμμόρφωση. Τι κάνει όμως η Άγκυρα; Παρακάμπτει τα πάντα: αγοράζει μια ευρωπαϊκή εταιρεία, κι έτσι μπαίνει και στο πρόγραμμα SAFE των 150 δισ. ευρώ χωρίς διαπραγμάτευση.

"Οι Ευρωπαίοι θα το καταπιούν, αν και θα δυσκολευτούν", λένε με μια δόση διπλωματικής γκρίνιας. Κι εμείς εδώ στην Αθήνα; Το βλέπουμε, το καταγράφουμε, το συζητάμε. Αλλά το πώς απαντάς σε αυτό, είναι άλλη ιστορία -και θέλει σχέδιο, όχι μόνο διαπιστώσεις.

Κεράσει κεράσι;

Μια συνηθισμένη ατάκα των μανάβηδων τις δεκαετίες του '80 και του '90 ήταν το "κεράσει κεράσι". Αυτά όμως δυστυχώς έχουν περάσει ανεπιστρεπτί, καθώς οι τιμές του κερασιού έχουν εκτοξευθεί στο Θεό.

Μέχρι πριν δυο-τρεις εβδομάδες πωλούνταν ακόμα και 17 ευρώ (!) το κιλό, την ώρα που οι παραγωγοί πωλούσαν περίπου στα 3.

Τώρα, οι τιμές έχουν υποχωρήσει κάπως, αλλά και πάλι 7-8 ευρώ για ένα κιλό κεράσια (όσο δηλαδή για ένα λίτρο λάδι) είναι πολλά για μια οικογένεια.

Για αυτό και έχει γίνει της μόδας να πωλούνται σε πλαστικές συσκευασίες μικρότερες ποσότητες, οι οποίες όμως είναι αναλογικά ακριβότερες.

Μια συσκευασία 250 γραμμαρίων, πωλείται από 2 μέχρι 3,30 ευρώ. Τιμές δηλαδή που στο κιλό ξεπερνούν τα 13 ευρώ.

Για αυτό όποιος θέλει να κεράσει κεράσι, πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά. Εκτός και εάν είναι τόσο γαλαντόμος...

Απαισιόδοξα τα νοικοκυριά

Κι εκεί που ο πληθωρισμός αποκλιμακωνόταν, τον Ιούνιο αυξήθηκε πάλι στο 3,6 στην Ελλάδα, ενώ συνολικά στην ευρωζώνη ο μέσος όρος είναι στο 2%.

Ίσως και αυτό να παίζει τον ρόλο του για την οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί στα νοικοκυριά.

Οι καταναλωτές δεν χρειάζεται να περιμένουν επίσημες ανακοινώσεις για το γεγονός ότι ο πληθωρισμός αυξάνεται.

Το βιώνουν καθημερινά στα σούπερ μάρκετ, στα μανάβικα και στα κρεοπωλεία.

Και κάπως έτσι, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, το 56% των νοικοκυριών αναμένει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης τους επόμενους 12 μήνες και μόνο το 6% προβλέπει βελτίωση.

Όσο για την οικονομική κατάσταση της χώρας συνολικά, το 61% προβλέπει επιδείνωση, με μόλις το 25% να αναμένει σταθερότητα.

Πηγή: skai.gr

