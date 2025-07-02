«Οδύσσεια»: Διέρρευσε το πρώτο teaser-trailer για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν - Η απόλυτη γκάφα (video)

Το πρώτο τρέιλερ για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν διέρρευσε στο διαδίκτυο. Πρόκειται για την απόλυτη γκάφα, καθώς η Universal Pictures δεν κατάφερε να το κρατήσει κρυφό. «Σκοτάδι. Ο νόμος του Δία καταλύθηκε. Ένα βασίλειο χωρίς βασιλιά από τότε που πέθανε ο αφέντης μου. Ήξερε ότι δεν μπορούσαν να νικηθούν οι Τρώες και, όμως, με κάποιο τρόπο, τους νίκησε…», ακούμε να λέει μια φωνή στην αρχή του teaser-τρέιλερ. Στη συνέχεια βλέπουμε μια παραλία κι ένα σπασμένο εδώλιο αλόγου.

Λίγο μετά εμφανίζεται ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος υποδύεται τον Τηλεμάχο, να συνομιλεί με τον χαρακτήρα που υποδύεται ο Τζον Μπέρνθαλ (ο οποίος δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί ποιος είναι, εικάζεται ότι μπορεί να είναι ο Αντίνοος, μνηστήρας της Πηνελόπης). «Δεν ξέρω τίποτα για τον Οδυσσέα, κανένα νέο μετά την Τροία», λέει ο Τζον Μπέρνθαλ. Ο Τηλέμαχος απαντά: «Πρέπει να μάθω τι συνέβη στον πατέρα μου. Πότε τον είδατε τελευταία φορά;». Ο άλλος του απαντά με ένταση, κοιτώντας τους υπόλοιπους που βρίσκονται στον χώρο: «Ποιος έχει μια ιστορία για τον Οδυσσέα; Εσύ; Εσύ έχεις μια ιστορία; Κάποιοι λένε ότι είναι πλούσιος, κάποιοι λένε ότι είναι φτωχός. Κάποιοι λένε ότι χάθηκε, κάποιοι λένε ότι είναι στη φυλακή. Εσύ τι λες;».

«Στη φυλακή;», αποκρίνεται ο Τηλέμαχος με τον συνομιλητή του να απαντά: «Ποια φυλακή θα μπορούσε να κρατήσει έναν τέτοιο άντρα;». Μεσολαβούν πλάνα Ελλήνων στρατιωτών και το τρέιλερ καταλήγει με τον Οδυσσέα στη θάλασσα, κουρνιασμένο πάνω σε μια σχεδία, χωρίς τις αισθήσεις του.

Το φιλόδοξο πρότζεκτ, με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια γυρίζεται εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, δια χειρός Χόιτε βαν Χοϊτέμα. Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Οδυσσέα και η επιστροφή του στην Ιθάκη μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα αντιμετωπίσει τον Κύκλωπα Πολύφημο, τις Σειρήνες και την παντοδύναμη μάγισσα Κίρκη, πριν από την πολυπόθητη επανένωσή του με τη σύζυγό του, Πηνελόπη. Στο πλευρό του βρίσκονται, ο Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, η Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη, η Αν Χάθαγουεϊ στον ρόλο της Πηνελόπης και η Zendaya ως θεά Αθηνά.

Το υπόλοιπο εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαμάνθα Μόρτον, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ, Κόσμο Τζάρβις, Γουίλ Γιουν Λι, Μορίς Κόμπτε και Κόρεϊ Χόκινς. Η πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στους κινηματογράφους έχει οριστεί για τις 17 Ιουλίου 2026.

Ο συντονιστής κασκαντέρ Τζέιμς Νιούμαν πρόσφατα εξέφρασε τον θαυμασμό του για την «Οδύσσεια», σημειώνοντας: «Ποτέ δεν θα κάνουν ταινία σαν κι αυτή ξανά. Νομίζω ότι θα είναι το έπος των επών...». Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου 2026.

Πρόσφατα, κυκλοφόρησε και η αφίσα της ταινίας με το μήνυμα «Αψήφησε τους θεούς». Με φόντο, στο κάτω μέρος, το κεφάλι ενός αρχαιοελληνικού αγάλματος, η αφίσα συνοδεύεται από το σύνθημα «Αψήφησε τους Θεούς» (Defy the Gods), τονίζοντας μαζί με τον τίτλο και το όνομα του σκηνοθέτη ότι η ταινία γυρίστηκε «εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX».

