Επίδομα αδείας: Πώς υπολογίζεται – Ποιοι θα το δουν «φουσκωμένο» 

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Φουσκωμένο» θα είναι το ποσό του επιδόματος αδείας για όσους λαμβάνουν τις κατώτατες αποδοχές, έπειτα από την αναπροσαρμογή τους τον περασμένο Απρίλιο. Όσοι ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές θα πρέπει να λάβουν και το επίδομα, ενώ ο μισθός τους θα καταβληθεί κανονικά για το διάστημα που απουσιάζουν. Δικαίωμα βεβαίως στο επίδομα αδείας έχουν πια μόνον οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, μετά την κατάργηση του για τους κρατικούς υπαλλήλους.



Όποιος πληρώνεται με μηνιαίο μισθό, δικαιούται το μισό του μηνιαίου ποσού ως επίδομα αδείας. Για εκείνους που αμείβονται με ημερομίσθιο, ποσοστά ή με άλλο τρόπο, το όριο είναι οι αποδοχές 13 ημερών.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα αδείας

Όσοι λαμβάνουν τις κατώτατες αποδοχές θα λάβουν αυξημένο το επίδομα σε σχέση με πέρυσι: Συγκεκριμένα, από την 1η Απριλίου 2025, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 880 ευρώ μεικτά, έναντι των 830 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως.



Κατά συνέπεια, και το ύψος του επιδόματος αδείας αυξήθηκε, φτάνοντας στα 458 ευρώ από 432 ευρώ μεικτά που ήταν το προηγούμενο ποσό. Το «καθαρό» ποσό ανεβαίνει στα 388 ευρώ από 365 ευρώ που ήταν πριν την αναπροσαρμογή των κατώτατων αποδοχών.



Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, το καλοκαιρινό επίδομα πρέπει να καταβάλλεται πριν από την έναρξη της άδειας. Όταν ο εργαζόμενος υποβάλει αίτημα, ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών, καταβάλλοντας ταυτόχρονα το ανάλογο επίδομα. Αν ο εργοδότης παραλείψει να χορηγήσει την άδεια μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα, τότε ο εργαζόμενος αποκτά δικαίωμα για διπλές αποδοχές άδειας με το κλείσιμο του ημερολογιακού έτους. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση δεν αυξάνεται το επίδομα άδειας, το οποίο παραμένει ίδιο.



Δεν δικαιούνται επίδομα αδείας όσοι είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ και λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Το επίδομα αφορά αποκλειστικά εργαζόμενους που βρίσκονται σε ενεργή εργασιακή σχέση.



Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται μέσω on line εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ, στην ιστοσελίδα του.

Πόσες ημέρες άδειας δικαιούται κάθε εργαζόμενος

Η χορήγηση ετήσιας άδειας βασίζεται στο ημερολογιακό έτος. Από την πρώτη χρονιά απασχόλησης, ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογία ετήσιας άδειας, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται πενθήμερο ή εξαήμερο, χωρίς να απαιτείται ελάχιστη προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη.

Τον πρώτο χρόνο απασχόλησης, η άδεια υπολογίζεται αναλογικά με βάση τις 20 ημέρες για πενθήμερη και 24 ημέρες για εξαήμερη εργασία.

Κατά το δεύτερο έτος, ο εργαζόμενος αποκτά δικαίωμα για 21 ημέρες (πενθήμερο) ή 25 ημέρες (εξαήμερο).

Από το τρίτο έτος και μετά, προβλέπονται 22 ή 26 ημέρες, αντίστοιχα.

Με 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12 συνολικά έτη προϋπηρεσίας, η άδεια γίνεται 25 ημέρες (πενθήμερο) ή 30 (εξαήμερο).

Από 25ετία και άνω, προστίθεται μία επιπλέον ημέρα άδειας.

Στην ετήσια άδεια δεν περιλαμβάνονται Κυριακές, επίσημες και κατ’ έθιμον αργίες, ημέρες ασθένειας ή ειδικές άδειες (π.χ. γάμου ή μητρότητας) που συμπίπτουν με την κανονική άδεια.

Πηγή: skai.gr

