Ινδονησία: Τουλάχιστον 4 νεκροί, 38 αγνοούμενοι στο ναυάγιο πορθμείου ανοικτά του Μπαλί

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και άλλοι σχεδόν σαράντα αγνοούνται, μετά το ναυάγιο χθες Τετάρτη πορθμείου το οποίο μετέφερε 65 ανθρώπους στη νήσο Μπαλί, στην Ινδονησία, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας.

Σωστικά συνεργεία ανέσυραν 23 ανθρώπους από τη θάλασσα και συνέχιζαν το πρωί τις επιχειρήσεις έρευνας με σκοπό να βρεθούν τυχόν επιζώντες του ναυαγίου αργά χθες βράδυ (τοπική ώρα), καθώς το πλοίο κατευθυνόταν στο βόρειο Μπαλί έχοντας αναχωρήσει από την Μπανγιουάνγκι, στην ανατολική ακτή της Ιάβας.

Η ινδονησιακή προεδρία εκτίμησε πως η κακοκαιρία πιθανόν έπαιξε ρόλο στο δυστύχημα.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν ξένοι.

Ανασύρθηκαν από το νερό «είκοσι τρεις άνθρωποι», από τους οποίους «4 νεκροί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμα Σαμτάμα Πούτρα, αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη Μπανγιουάνγκι, στην ανατολική Ιάβα, σήμερα το πρωί.

Kapal KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali, Rabu (02/07).



Empat orang dilaporkan meninggal dunia, 29 orang selamat dan 32 lainnya dalam pencarian oleh Basarnas. pic.twitter.com/IZrqdj9q3B — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) July 3, 2025

Νωρίτερα, τοπική υπηρεσία έρευνας και διάσωσης έκανε λόγο για τουλάχιστον 61 αγνοούμενους.

Το πλοίο KMP Tunu Pratama Jaya βυθίστηκε «περίπου 25 λεπτά αφού σήκωσε άγκυρα», σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης στη Σουραμπάγια, που διευκρίνισε πως το φέρι μετέφερε επίσης «22 οχήματα, ανάμεσά τους 14 φορτηγά».

Ο ινδονήσιος πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο, σε επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, διέταξε τηλεφωνικά να γίνει αμέσως ευρείας κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μόλις ενημερώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησής του σήμερα.

Τα δρομολόγια των πορθμείων από την Ιάβα στο Μπαλί διαρκεί περίπου μια ώρα και το κάνουν πολύ συχνά κάτοικοι.

Με βάση τον κατάλογο των επιβαινόντων στο πορθμείο, πάνω στο πλοίο βρίσκονταν «53 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος», ανέφερε η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης στη Σουραμπάγια, προσθέτοντας πως το σκάφος βυθίστηκε χθες περί τις 23:20 (τοπική ώρα· 18:20 ώρα Ελλάδας).

Τέσσερις από τους ανθρώπους που διασώθηκαν χρησιμοποίησαν σωστική λέμβο του σκάφους και τους βρήκαν οι αρχές.

Οι ομάδες έρευνας προσπαθούν να επαληθεύσουν αν ο αριθμός των επιβαινόντων είναι αυτός που ανέφερε ο κατάλογος, σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης.

Τα ναυτικά δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία –πελώριο αρχιπέλαγος κάπου 17.000 νησιών, μεγάλων και μικρών– εν μέρει εξαιτίας της άνισης εφαρμογής των κανονισμών ασφάλειας των μεταφορών και της άσχημης κατάστασης πλοίων που εκτελούν καθημερινό δρομολόγια.

Τον Μάρτιο, πλεούμενο που μετέφερε 16 ανθρώπους ναυάγησε εν μέσω θαλασσοταραχής, επίσης ανοικτά της νήσου Μπαλί, ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού. Γυναίκα, υπήκοος Αυστραλίας, έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

Το 2022, φέρι το οποίο μετέφερε πάνω από 800 ανθρώπους προσάραξε σε αβαθή στην επαρχία Νούσα Τενγκάρα Τιμούρ (ανατολικά) και παρέμεινε παγιδευμένο για δυο ημέρες, προτού απεγκλωβιστεί. Δεν είχε υπάρξει κανένας τραυματισμός σε εκείνο το συμβάν.

Το 2018, πάνω από 150 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στο ναυάγιο πορθμείου στη λίμνη Τόμπα, από τις βαθύτερες στον κόσμο, στη νήσο Σουμάτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

