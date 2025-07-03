Φωτιά στην Ιεράπετρα: Χωρίς ενεργό μέτωπο - Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά στην Ιεράπετρα της Κρήτης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες φωτιάς.

H ένταση των ανέμων στην περιοχή που δυσχέραινε την επιχείρηση κατάσβεσης δείχνει να έχει κοπάσει. Νωρίτερα, υπήρξαν αναζωπυρώσεις σε κάποια δύσβατα σημεία όμως οι συνεχείς ρίψεις νερού από εναέρια μέσα περιόρισαν τον κίνδυνο επέκτασης.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι νέο μήνυμα ήχησε από το 112, ζητώντας από τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Καθαράδες, Φερμά, Κουτσουνάρι & Κακιά Σκάλα στο Λασίθι να απομακρυνθούν προς Ιεράπετρα.

Ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης σε ενημέρωση που πραγματοποίησε νωρίτερα επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες τις οποίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επισήμανε επίσης, ότι οι πολύ ισχυροί άνεμοι δημιουργούν νέες εστίες.

Στην περιοχή που πλήττεται από την πυρκαγιά για περισσότερες από 24ωρες επιχειρούν 230 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων, 46 οχήματα και δέκα εναέρια μέσα που θα συνεχίσουν να κάνουν ρίψεις νερού μέχρι πριν νυχτώσει.

Στην επιχείρηση συνδράμουν η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, το λιμενικό, οι ΟΤΑ με μηχανήματα έργου, υδροφόρες και γκρέιντερ, εθελοντές, αλλά και πολίτες που με αγροτικά αυτοκίνητα κουβαλούν βυτία νερού και ενισχύουν το έργο της πυροσβεστικής.

Τεράστια καταστροφή

Νεκρά ζώα, ζημιές και χιλιάδες στρέμματα γης στάχτη, είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός. Περιοχές έχουν εκκενωθεί, σπίτια και ελιές έχουν καεί, ξενοδοχεία εκκενώθηκαν.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης ο αντιδήμαρχος της Ιεράπετρας, Νεκτάριος Παπαδάκης, ανέφερε ότι η πυρκαγιά καίει δάσος, ελιές ενώ έχει κάψει και κατοικήσιμα σπίτια στις περιοχή Φέρμα.

«Έχουμε πάθει μεγάλη ζημιά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής υποστήριξε ότι με εντολή του αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου, Θεόδωρου Βάγια, κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν μεταβεί σε Χαλκιδική και Ιεράπετρα για τη διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών.

Ο Δήμος Ιεράπετρας κατέθεσε αίτημα για κήρυξη των πληγέντων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε νεότερη ανακοίνωσή του ο Δήμος Ιεράπετρας αναφέρει:

«Με επίγεια και εναέρια μέσα συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στο Δήμο Ιεράπετρας, στις περιοχές Φέρμα, Αχλιά, Σχινοκάψαλα. Ο Δήμος Ιεράπετρας κατέθεσε αίτημα για κήρυξη των πληγέντων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

Από το βράδυ της Τετάρτης οικισμοί και ξενοδοχεία έχουν εκκενωθεί. Κάτοικοι και οι τουρίστες, μεταφέρθηκαν χθες στο κλειστό στάδιο της περιοχής και από εκεί στη Χερσόνησο και το Ηράκλειο. Από την παραλία της Αγίας Φωτιάς δυο άτομα απομακρύνθηκαν χθες με ιδιωτικό σκάφος και τη συνδρομή στελέχους του λιμενικού ενώ σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται ιδιωτικά σκάφη για την παροχή βοήθειας εφόσον απαιτηθεί.

Χωρίς ενεργό μέτωπο σε Χαλκιδική και Κύθηρα

Την ίδια ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές που ξέσπασαν χθες στην περιοχή Βουρβουρού, στη Σιθωνία Χαλκιδικής και στο Δρυμώνα Κυθήρων.

Στη Χαλκιδική οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν διαβροχή σε όλη την περίμετρό της. Επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντο, 49 οχήματα, ομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών κι εθελοντές, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο συντονισμός των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος».

«Διανύουμε τον τρίτο και δυσκολότερο μήνα της αντιπυρικής περιόδου, ο Ιούλιος διαχρονικά χαρακτηρίζεται ως ο θερμότερος μήνας με τη συνοδεία ισχυρών ανέμων. Αυτές οι συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών και αυξάνουν την επικινδυνότητά τους. Υπενθυμίζουμε ότι η υποχρέωση όλων μας να συντηρούμε καθαρούς τους οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους ιδιοκτησίας μας μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο από τις πυρκαγιές», κατέληξε.

Πού είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη 03 Ιουλίου 2025, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

