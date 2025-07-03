Έκρηξη κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης για το καλοκαίρι - Πρωταθλητισμό κάνει η Ελλάδα

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Και αυτό το καλοκαίρι προμηνύεται «καυτό» για τη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα η οποία ακάθεκτη συνεχίζει να κάνει πρωταθλητισμό.



Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από μεγάλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης όπως η Airdna δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι με διαφορά η πρώτη χώρα στην Μεσόγειο και τη Νότια Ευρώπη γενικότερα με αύξηση κρατήσεων για τους καλοκαιρινούς μήνες 22% σε σχέση με πέρυσι.



Συνολικά η χώρα μας βρίσκεται στην 5η θέση των 20 σπουδαιότερων Ευρωπαϊκών αγορών με την κατάταξη να διαμορφώνεται ως εξής:

Πολωνία 37%

Τσεχία 30%

Νορβηγία 27%

Γερμανία-Βέλγιο 24%

Ελλάδα 22%



Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το καλοκαίρι:

Η μέση ημερήσια τιμή υπολογίζεται στα 150€, αυξημένη

Η πληρότητα αναμένεται στο 59%

Τα έσοδα ανά διαθέσιμη νύχτα στα 88€

Τα νούμερα του καλοκαιριού αποτελούν συνέχεια ενός εξαιρετικού Απριλίου ο οποίος – και λόγω Πάσχα – κατέγραψε αύξηση της ζήτησης κατά 30%. 15% αυξήθηκε η πληρότητα και 10% οι αγγελίες.



Δεν προκαλεί λοιπόν καμιά εντύπωση που τα καταλύματα και οι κλίνες έχουν πάρει την ανιούσα καταγράφοντας σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Τα καταλύματα σύμφωνα με τα στατιστικά του ΣΕΤΕ τον Μάιο ήταν στις 231.128 έναντι 217.915 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μια αύξηση 6%.



Επιπλέον, οι κλίνες ξεπέρασαν ήδη από τον Απρίλιο το 1εκατ όταν πέρυσι αυτό συνέβη τον Ιούλιο ο οποίος αποτελεί μήνα αιχμής για τον τουρισμό.

Στο τέλος Μαίου, οι κλίνες υπολογίζονταν σε 1.038.323 αυξημένες κατά σχεδόν 77.000 ή 8% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.



Ως προς τη μέση διάρκεια παραμονής έχει αρχίσει να «παίρνει τα πάνω της». Με την έναρξη του Β’ τριμήνου, τον Απρίλιο διαμορφώθηκε σε 3,7 διανυκτερεύσεις, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο του 2024. Τον Μάιο, η μέση διάρκεια διαμορφώθηκε σε 3,6 διανυκτερεύσεις, σημειώνοντας την πρώτη αύξηση για το 2025, κατά +5,9% σε σχέση με τις 3,4 διανυκτερεύσεις του Μαΐου 2024.



Όσο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι, μεταβάλλεται και το μείγμα των ταξιδιωτών. Δηλαδή τον Ιανουάριο είχαμε μια αναλογία 60% τουρίστες εξωτερικού και 40% ντόπιοι ταξιδευτές. Μέχρι το Μάιο η αναλογία είχε μετατραπεί στο εντυπωσιακό 92% - 8%.



Όσο εντυπωσιακά είναι όλα τα παραπάνω, άλλο τόσο δείχνουν ότι μάλλον οι περιορισμοί που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση είτε δεν λειτουργούν είτε πρέπει να επεκταθούν αν δεχτούμε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αποτελεί γενεσιουργό αιτία της στεγαστική κρίσης που μαστίζει τη χώρα. Στην κυβέρνηση τα γνωρίζουν φυσικά όλα αυτά και στα μέτρα για σοκ προσφοράς κατοικιών όπως το έχει χαρακτηρίσει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα εντάσσονται ρυθμίσεις που θα «ακουμπούν» για τα καλά τη βραχυχρόνια μίσθωση.



Πηγή: skai.gr

