Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (2/7) σε δασική έκταση στη Βουρβουρού Χαλκιδικής.

Γύρω στις 16.00 το απόγευμα ήχησε το 112 ζητώντας στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Λιβάρι Βουρβουρούς να απομακρυνθούν προς Νικήτη.

Επιπλέον, περίπου 200 κατασκηνωτές από το κάμπινγκ της περιοχής απομακρύνθηκαν από το σημείο για λόγους ασφαλείας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 140 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 35 οχήματα, εθελοντές, 14 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.