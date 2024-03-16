Έχουμε αυξημένη επίπτωση, αυξημένο αριθμό κρουσμάτων μηνιγγίτιδας αυτή την περίοδο, σε σχέση με το 2023 και αυτή ήταν και η αφορμή για να γίνουν οι παρεμβάσεις από τον ΕΟΔΥ σε ό,τι αφορά την εφαρμογή προληπτικών μέτρων. Η χρονική συγκυρία είναι ανησυχητική λόγω του Καρναβαλιού, καθώς αναμένεται να συγχρωτιστεί μεγάλος αριθμός ανθρώπων στην περιοχή της Πάτρας. Ωστόσο αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν είναι ένα νόσημα που μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο κορονοϊός και με την τήρηση των προληπτικών μέτρων, αλλά και των παρεμβάσεων στις οποίες έχει ήδη προβεί ο ΕΟΔΥ, ευελπιστούμε ότι η κατάσταση θα περιοριστεί και το φαινόμενο θα ελεγχθεί σύντομα και αποτελεσματικά.

Τα παραπάνω δηλώνει σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο FM, ο καθηγητής Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής- ΕΚΠΑ και μέλος στο ΔΣ του ΕΟΔΥ Δημήτρης Παρασκευής, ο οποίος εξηγεί αναλυτικά τις παρεμβάσεις του ΕΟΔΥ. «Από τα μέσα της εβδομάδας ήδη χορηγήθηκε από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ προληπτικά χημειοπροφύλαξη (σσ αντιμικροβιακή θεραπεία) σε πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών (ο προγραμματισμός είναι για 3.000-5.000) ανεξάρτητα από το αν αποτελούν επαφές ή όχι, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει αποτελεσματικός περιορισμός ή σχεδόν πολύ μικρός κίνδυνος να έχουμε περαιτέρω εξάπλωση. Αυτός είναι ο λόγος που χορηγείται η χημειοπροφύλαξη προληπτικά, έτσι ώστε αν κάποιος τυχόν έχει μολυνθεί, να μην μεταδίδει, αλλά και να μην εμφανίσει σοβαρά συμπτώματα».

Όπως λέει ο καθηγητής, τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ, εκτός από τη χορήγηση προληπτικής θεραπείας παράλληλα παρείχαν ενημέρωση για την μηνιγγίτιδα στην κοινότητα και τις τοπικές αρχές. «Οι αρχές και ο ΕΟΔΥ θα παραμείνουν σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης, έτσι ώστε να γνωρίζουμε αν εμφανιστεί άλλο κρούσμα και αν τυχόν χρειάζεται να εφαρμοστούν περαιτέρω μέτρα στην Πάτρα. Τα κλιμάκια παρέμειναν έως την Παρασκευή και αν χρειαστεί θα επιστρέψουν μετά το Καρναβάλι».

Πολύ μικρός κίνδυνος για σοβαρή έκβαση αν η διάγνωση γίνει έγκαιρα

Υπάρχουν αντενδείξεις για αυτή τη θεραπεία, ή κατηγορίες ατόμων που δεν μπορούν για ιατρικούς λόγους να τη λάβουν; προκύπτει εύλογα το ερώτημα. Υπάρχουν αντενδείξεις, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει εναλλακτικό φάρμακο, απαντά ο κ. Παρασκευής, ο οποίος για τη διεισδυτικότητα της νόσου, αναφέρει ότι εξαρτάται από τη φύση της επαφής. «Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να κολλήσουμε, αν παραμείνουμε σε κλειστό χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μικρότερη απόσταση των δύο μέτρων. Και για αυτό η επικινδυνότητα αφορά τις πολύ στενές επαφές και κυρίως τα άτομα που διαμένουν μαζί. Ο κίνδυνος για σοβαρή έκβαση είναι πολύ μικρός όταν η διάγνωση γίνει έγκαιρα και δοθεί άμεσα θεραπεία στη μικροβιακή μηνιγγίτιδα, που σε άλλη περίπτωση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο και νοσηλεία σε ΜΕΘ». Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει σελφ τεστ παρά μόνο τεστ που γίνεται σε μονάδες υγείας. Άρα τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να προλάβουμε, ερωτάται ο καθηγητής. «Αν εμφανίσουμε πυρετό, εξάνθημα, αδυναμία συγκέντρωσης, ή δυσκαμψία του αυχένα πρέπει να παραμείνουμε στο σπίτι μας, να μην έχουμε επαφές με άλλα άτομα και αμέσως να αναζητήσουμε ιατρική συμβουλή, χωρίς όμως να ανησυχήσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.