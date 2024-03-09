Σοκαριστικό είναι το βίντεο που αποτυπώνει το σφοδρό τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη διασταύρωση Μπούκας στο Άργος Αμφιλοχίας.

Το όχημα φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και στη συνέχεια να παρασέρνει τις πινακίδες.

Για καλή τύχη των δύο επιβαινόντων πέρασε ξυστά από την τσιμεντένια βάση του ΚΑΦΑΟ και το στηθαίο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 01:30 το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαρτίου στη διασταύρωση Μπούκας στην Αμφιλοχία.

Αυτοκίνητο ΙΧΕ με κατεύθυνση προς Αμφιλοχία, εξετράπη της πορείας του και στην πορεία του παρέσυρε πινακίδες σήμανσης, κολώνες φωτισμού και ό,τι έβρισκε μπροστά του.

Τμήματα του αυτοκινήτου σκορπίστηκαν παντού ενώ τη σφοδρότητα της σύγκρουσης μαρτυρούν γρανάζια του κιβωτίου ταχύτητος που αποκολλήθηκαν.

Από το συμβάν τραυματίστηκε σοβαρά ο ένας εκ των δύο νεαρών επιβαινόντων.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και στη συνέχεια στο ΠΓΝ Πατρών όπου είναι πολυτραυματίας και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

