Από απόψε το βράδυ (Κυριακή), η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει την αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ, τα οποία αναμένεται να λάβουν πάνω από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Από φέτος ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί σε 11 μηνιαίες δόσεις, από τον Απρίλιο μέχρι και τον Φεβρουάριο.

H πρώτη, από τις 11 συνολικά μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 30 Απριλίου.

Επίσης, μετά το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2023.

Παράλληλα προβλέπεται έκπτωση φόρου 3% για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία θα εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος.

