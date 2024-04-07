Από απόψε το βράδυ (Κυριακή), η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει την αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ, τα οποία αναμένεται να λάβουν πάνω από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Από φέτος ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί σε 11 μηνιαίες δόσεις, από τον Απρίλιο μέχρι και τον Φεβρουάριο.
H πρώτη, από τις 11 συνολικά μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 30 Απριλίου.
Επίσης, μετά το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2023.
Παράλληλα προβλέπεται έκπτωση φόρου 3% για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία θα εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.