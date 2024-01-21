Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τροχαίο στα Μέγαρα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε συνοδηγός

Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα

Αστυνομία

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες το βράδυ ο συνοδηγός ΙΧ οχήματος έπειτα από σύγκρουση με άλλο ΙΧ, στο 40ο χλμ της Παλαιάς Εθνική Οδού  Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των  Μεγάρων

Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο Μέγαρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark