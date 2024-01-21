Τροχαίο στα Μέγαρα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε συνοδηγός

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες το βράδυ ο συνοδηγός ΙΧ οχήματος έπειτα από σύγκρουση με άλλο ΙΧ, στο 40ο χλμ της Παλαιάς Εθνική Οδού Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων

Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.



Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο συνοδηγός ΕΙΧ οχήματος και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, σύγκρουσης με έτερο ΕΙΧ όχημα, στο 40ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στα #Μέγαρα Αττικής.

Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 21, 2024

Πηγή: skai.gr

