Σαν σήμερα 16/3: Στην Κύπρο οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ

Γεγονότα



1872:Διεξάγεται ο πρώτος τελικός ποδοσφαίρου του Κυπέλλου Αγγλίας, της αρχαιότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο. Οι Γουόντερερς νικούν τους Ρόιαλ Ιντζινίαρς με 1-0 και κατακτούν το τρόπαιο.

1964: Οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ αποβιβάζονται στην Κύπρο, μετά τις διακοινοτικές ταραχές του Δεκεμβρίου και τη δημιουργία της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία. Την ίδια ημέρα, η Τουρκική Εθνοσυνέλευση εξουσιοδοτεί την Κυβέρνηση για εισβολή στην Κύπρο.

1967: Εκδίδεται η απόφαση του στρατοδικείου για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ. Καταδικάζονται σε βαριές ποινές 15 αξιωματικοί και αθωώνονται 13. Η μεγάλη αυτή δίκη κράτησε 100 μέρες (14 Νοεμβρίου 1966 - 16 Μαρτίου 1967).

1971: Οι Σάιμον και Γκαρφάνκελ κερδίζουν δύο βραβεία Γκράμι, για το άλμπουμ «Bridge Over Troubled Water» και το ομώνυμο τραγούδι.

1978: Η ιταλική τρομοκρατική οργάνωση «Ερυθρές Ταξιαρχίες» ανακοινώνει την απαγωγή του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας Άλντο Μόρο και απειλεί ότι θα τον εκτελέσει αν δεν αποφυλακιστούν όσα μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί.

1993: Ο Άρης κατακτά το Ευρωπαϊκό Κύπελλο (πρώην Κύπελλο Κυπελλούχων) στο μπάσκετ. Στον τελικό, που διεξάγεται στο Τορίνο, νικάει την τουρκική Εφές Πίλσεν με 50-48. Είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Γεννήσεις



1941: Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, με σημαντικό έργο κυρίως την δεκαετία του 70. Το 1972 σκηνοθέτησε το ερωτικό δράμα «Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι» προκαλώντας παγκόσμιο σκάνδαλο, ενώ το 1988 κέρδισε Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας για την ταινία του «Ο τελευταίος αυτοκράτορας». (Θαν. 26/11/2018)

1959: Γενς Στόλτενμπεργκ, νορβηγός σοσιαλδημοκράτης πολιτικός, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

1978: Κώστας Μπακογιάννης, έλληνας πολιτικός, Δήμαρχος Αθηναίων από το 2019 έως και το 2023.

Θάνατοι



37: Τιβέριος, ρωμαίος αυτοκράτορας, επί των ημερών του οποίου σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. (Γεν. 16/11/42 π.Χ.)

1881: Μόδεστος Μουσόργκσκι, ρώσος συνθέτης. («Μια Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό») (Γεν. 9/3/1839)

1979: Ζαν Μονέ, γάλλος οικονομολόγος και πολιτικός, από τους πρωτεργάτες της Ενωμένης Ευρώπης. (Γεν. 9/11/1888)

