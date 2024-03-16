Λογαριασμός
Καρναβάλι της Πάτρας: Εντυπωσιακές εικόνες από την νυχτερινή παρέλαση αρμάτων - Βουλιάζει η πόλη από επισκέπτες

Υπερθέαμα χθες στους δρόμους - Σήμερα η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση με τα πληρώματα - Αύριο Κυριακή η Μεγάλη Παρέλαση 

πατρα

Εντυπωσιακή ήταν η χθεσινή νυχτερινή παρέλαση με  τα άρματα του καρναβαλιού στους δρόμους της Πάτρας, υπό τη μουσική της Δημοτικής Μουσικής του Δήμου Πατρέων και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας. 

πατρα

Σήμερα το βράδυ θα γίνει η νυχτερινή «ποδαράτη» παρέλαση των πληρωμάτων, μόνο τα μέλη χωρίς τα άρματα και την Κυριακή θα γίνει η Μεγάλη Παρέλαση, με τον αριθμό ρεκόρ φέτος των 70.000 καρναβαλιστών.

πατρα

πατρα

Τα στοιχεία για την προσέλευση του κόσμου στην Πάτρα αυτό το τριήμερο δείχνουν ότι ίσως ο αριθμός των επισκεπτών αγγίξει τις 200.000 – αριθμός μεγαλύτερος από ότι λένε τα τελευταία στοιχεία. . Επιπλέον, εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, φοιτητές και μέλη των πληρωμάτων, στην Αχαϊκή πρωτεύουσα αναμένονται 65 εκδρομικά πούλμαν από όλη τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πάτρα Απόκριες καρναβάλι
