Εντυπωσιακή ήταν η χθεσινή νυχτερινή παρέλαση με τα άρματα του καρναβαλιού στους δρόμους της Πάτρας, υπό τη μουσική της Δημοτικής Μουσικής του Δήμου Πατρέων και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας.

Σήμερα το βράδυ θα γίνει η νυχτερινή «ποδαράτη» παρέλαση των πληρωμάτων, μόνο τα μέλη χωρίς τα άρματα και την Κυριακή θα γίνει η Μεγάλη Παρέλαση, με τον αριθμό ρεκόρ φέτος των 70.000 καρναβαλιστών.

Τα στοιχεία για την προσέλευση του κόσμου στην Πάτρα αυτό το τριήμερο δείχνουν ότι ίσως ο αριθμός των επισκεπτών αγγίξει τις 200.000 – αριθμός μεγαλύτερος από ότι λένε τα τελευταία στοιχεία. . Επιπλέον, εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, φοιτητές και μέλη των πληρωμάτων, στην Αχαϊκή πρωτεύουσα αναμένονται 65 εκδρομικά πούλμαν από όλη τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.