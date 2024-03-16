Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Μαρτίου

Δείτε σε ποιούς θα ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά 

γιορτή σήμερα

Σήμερα είναι των Οσίου Χριστοδούλου θαυματουργού εν Πάτμω, Αγίου Ιουλιανού, Σύναξη της Παναγίας Ρόδον Αμάραντον. 

Γιορτάζουν οι Χριστόδουλος, Χριστοδούλη, Ιουλιανός, Γιουλιανός, Γιολανός. 

