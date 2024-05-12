Μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της εγγραφής των ενδιαφερομένων να ψηφίσουν επιστολικά στις προσεχείς ευρωεκλογές, η διαδικασία εισήλθε στην επόμενη φάση που αφορά στην αποστολή των φακέλων επιστολικής ψήφου στους πάνω από 200.000 εγγεγραμμένους.

Τις τελευταίες ημέρες άρχισε η αποστολή email, sms ή μήνυμα στο viber στους εκλογείς ότι ξεκίνησε η αποστολή του φακέλου τους και ότι έχουν τη δυνατότητα μέσω συνδέσμου να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της αποστολής μέχρι την άφιξη στην πόρτα τους, όπως ακριβώς συμβαίνει καθημερινά με τη διανομή δέματος ή φαγητού. Ορισμένοι από αυτούς μάλιστα έχουν λάβει ήδη τον ειδικό φάκελο.

Όπως αναφέρεται στις οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών που εσωκλείονται, η παραλαβή του υλικού γίνεται μόνο από τον ίδιο τον εγγεγραμμένο ή από εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτόν πρόσωπο. Για την εξουσιοδότηση απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή ή μέσω της ηλεκτρονικής πύλης «gov.gr». Η εξακρίβωση της ταυτότητας του παραλήπτη διενεργείται από τους διανομείς των ανάδοχων εταιρειών που διακινούν το υλικό της επιστολικής ψήφου. Σε περίπτωση που δεν γίνει εξακρίβωση στοιχείων προβλέπεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα 10.000 ευρώ για κάθε φάκελο για τον οποίο διαπιστώθηκε η παράβλεψη.

Τη διανομή των φακέλων στους 153.3222 εγγεγραμμένους εντός ελληνικής επικράτειας έχουν αναλάβει τα ΕΛΤΑ και μία ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών. Για τους 49.234 εγγεγραμμένους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν σε συνολικά 127 χώρες του εξωτερικού η σχετική διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω αντίστοιχων τοπικών εταιρειών.

Ο φάκελος που θα λάβουν οι 202.556 ψηφοφόροι περιέχει:

1.Ένα έντυπο οδηγιών, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κατάλογοι των υποψηφίων ευρωβουλευτών όλων των κομμάτων.

2. Το ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι ενιαίο και περιλαμβάνει το σύνολο των κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές και ειδικό χώρο για την επιλογή των υποψηφίων κάθε συνδυασμού από τους εκλογείς.

3.Τον φάκελο ψηφοφορίας, μέσα στον οποίο πρέπει να τοποθετηθεί το ψηφοδέλτιο

4.Την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση επιστολικής ψήφου η οποία μπορεί να υποβληθεί και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας epistoliki.ypes.gov.gr και

5.Τον φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου, ο οποίος θα πρέπει να αποσταλεί έγκαιρα στον χώρο συλλογής επιστολικών ψήφων.

Η επιστροφή του φακέλου με το ψηφοδέλτιο γίνεται δωρεάν για τους εκλογείς εντός της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι είτε επικοινωνούν με την εταιρεία (τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στο αρχικό μήνυμα) και κανονίζουν ημέρα και ώρα παράδοσης στο χώρο τους από υπάλληλο, είτε τον παραδίδουν αυτοπροσώπως σε ένα από τα καταστήματα της εταιρείας.

Οι κάτοικοι του εξωτερικού εφόσον επιθυμούν να αποστείλουν δωρεάν τον φάκελο, πρέπει να απευθυνθούν στην ίδια εταιρεία που τους τον παρέδωσε. Εναλλακτικά, επιλέγουν άλλον τρόπο αποστολής αλλά με δική τους δαπάνη, η οποία θα επιστραφεί στον εκλογέα με σταθερή ισοτιμία.

Oι επιστολικές ψήφοι, για να καταμετρηθούν, πρέπει να φτάσουν στον προορισμό τους (χώρο συλλογής επιστολικών ψήφων), την παραμονή των εκλογών και συγκεκριμένα έως και το Σάββατο 8 Ιουνίου 2024 και ώρα Ελλάδας 17:00. Για να είναι εντός της προθεσμίας, οι εκλογείς θα πρέπει να αποστείλουν το τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο πριν από τέσσερις έως 11 μέρες νωρίτερα ανάλογα την περίπτωση.

Για τους διαμένοντες στην Ελλάδα η καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι η Δευτέρα 3 Ιουνίου εάν τον φάκελο παραλάβει υπάλληλος της ταχυδρομικής εταιρείας και η Τρίτη 4 Ιουνίου εφόσον η κατάθεση του φακέλου γίνει απευθείας στα γραφεία της εταιρείας. Για τους διαμένοντες στο εξωτερικό ο φάκελος πρέπει να αποσταλεί το αργότερο έως και την Τρίτη 28 Μαΐου. Το υπουργείο Εσωτερικών συνιστά ο φάκελος να αποσταλεί συστημένος και express.

Αν ο φάκελος δεν φτάσει εγκαίρως στον χώρο συλλογής των επιστολικών ψήφων, επιστρέφεται στον αποστολέα χωρίς να ανοιχτεί. Σε αυτή την περίπτωση η συμμετοχή στις εκλογές γίνεται μόνο με προσέλευση στο εκλογικό τμήμα.

Όποιοι χάσουν το ψηφοδέλτιο ή την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση μπορούν να τα εκτυπώσουν μέσω της πλατφόρμας της επιστολικής ψήφου epistoliki.ypes.gov.gr, επιλέγοντας «Οδηγίες επιστολικής ψήφου» και στη συνέχεια «Αρχεία επιστολικής ψήφου». Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να επισκεφθούν την ειδικά διαμορφωμένη για αυτά ιστοσελίδα epistoliki.ypes.gov.gr/myvote, όπου έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν και να εκτυπώσουν με εύκολο και απλό τρόπο το ψηφοδέλτιό τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

