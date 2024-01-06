Ρόδος: Ναυάγιο με 21 μετανάστες σε τουρκικά χωρικά ύδατα – Έρευνες για αγνοούμενους

Ναυάγιο με 21 επιβαίνοντες έγινε τα ξημερώματα ανοιχτά της Ρόδου, στα τουρκικά χωρικά ύδατα.

Το τουρκικό λιμενικό σώμα περισυνέλεξε 18 άτομα ενώ γίνονται από κοινού έρευνες με το ελληνικό λιμενικό για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Τρεις άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με τις δηλώσεις των διασωθέντων, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Ειδικότερα, στις 8 το πρωί ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του υπουργείου Ναυτιλίας, ενημερώθηκε από την τουρκική Ακτοφυλακή για το ναυάγιο και την επιχείρηση η οποία ήταν ήδη σε εξέλιξη από την τουρκική πλευρά. Αμέσως ξεκίνησε παράλληλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από την Ελληνική Ακτοφυλακή. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα στον εντοπισμό των αγνοουμένων. Συμμετέχουν δύο περιπολικά του Λιμενικού, ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και παραπλέον πλοίο. Η περιοχή έρευνας βρίσκεται βορειοανατολικά της Ρόδου.

