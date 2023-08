Λέκκας: 135.000 στρέμματα δασικής έκτασης κάηκαν στη Ρόδο Ελλάδα 11:21, 01.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Είναι μία εκτεταμένη περιοχή η οποία καταστράφηκε, μία περιοχή την οποία έχουμε υπολογίσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε 135 χιλιάδες στρέμματα, το "καθαρό" δάσος που κάηκε»