Navtex, με την οποία δεσμεύει μεγάλη περιοχή του Αιγαίου, εξέδωσε τη Δευτέρα η Άγκυρα, σε απάντηση ελληνικής άσκησης. Στη Navtex η Τουρκία επαναφέρει τη ρητορική της «περί αποστρατιωτικοποιημένων νήσων».



Η απόφαση της Άγκυρας να επαναφέρει ζήτημα αποστρατικοποιημένων νησιών, παρά το θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν αποτελεί έκπληξη για την Αθήνα, παρά τις σχεδόν μηδενικές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών τον τελευταίο χρόνο, καθώς η τουρκική πλευρά επιμένει να θέτουν το θέμα στο τραπέζι, με χαρακτηριστική πρόσφατη συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με τους τουρκικούς ισχυρισμούς «από καιρό σε καιρό ορισμένοι σταθμοί μεταδίδουν ναυτιλιακές προειδοποιήσεις ότι θα πραγματοποιούνται στρατιωτικές δραστηριότητες στις περιοχές περιλαμβανομένων χωρικών υδάτων των αναφερόμενων νησιών που μπορεί να διακινδυνεύσουν την ασφάλεια της πλοήγησης κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών. Συνιστάται προσοχή σε τέτοιες ενέργειες που μπορεί να διακινδυνεύσουν την ασφάλεια της πλοήγησης».

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης:



TURNHOS N/W : 0156/24 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 12-02-2024 19:20)TURNHOS N/W : 0156/24

AEGEAN SEA



1. TASOS, AYA EVSTRATIOS, PSARA, SAMOTHRACE, LEMNOS, MYTILENE, CHIOS, NIKARIA, SAMOS, STAMPALIA, RHODES, CALKI, SCARPANTO, CASOS, PISCOPIS (TILOS), MISIROS (NISYROS), CALIMNOS, LEROS, PATMOS, LIPSOS, SIMI, COS, CASTELLORIZO ISLANDS ARE IN A NON-MILITARY STATUS IN ACCORDANCE WITH THE DECISION OF 13 TH FEBRUARY 1914 BY THE CONFERENCE OF LONDON, 1923 LAUSANNE PEACE TREATY, 1923 CONVENTION RELATING TO THE REGIME OF THE TURKISH STRAITS AND 1947 PARIS PEACE TREATY. THEREFORE ANY MILITARY ACTIVITY SHOULD NOT BE CONDUCTED IN THE TERRITORIAL WATERS OF THOSE ISLANDS.



2. HOWEVER, FROM TIME TO TIME SOME STATIONS BROADCAST NAVIGATIONAL WARNINGS THAT MILITARY ACTIVITIES WILL BE CARRIED OUT IN THE AREAS INCLUDING THE TERRITORIAL WATERS OF THOSE MENTIONED ISLANDS THAT MAY ENDANGER THE SAFETY OF NAVIGATION IN VIOLATION OF INTERNATIONAL TREATIES.



3. CAUTION IS ADVISED AGAINST SUCH ACTIVITIES THAT MAY JEOPARDISE SAFETY OF NAVIGATION.



4. CANCEL THIS MESSAGE 161700Z FEB 24.

