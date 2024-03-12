Υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας (Revenge Porn) με θύμα μια 17χρονη και φερόμενο δράστη έναν 22χρονο, αποκάλυψε η έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ανήλικη, όλα συνέβησαν το 2022, όταν συνομιλούσε μέσω διαδικτύου με τον 22χρονο. Η καταγγέλλουσα φέρεται να του έστειλε μια προσωπική φωτογραφία και εκείνος στη συνέχεια της ζητούσε νέες φωτογραφίες, απειλώντας την πως σε διαφορετική περίπτωση θα δημοσίευε στο διαδίκτυο τη μια που είχε στην κατοχή του.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα με τη συνδρομή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 22χρονου (σήμερα) η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

