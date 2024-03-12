Ένας στους τρεις οδηγούς παραβιάζει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αποδείχθηκε χθες Δευτέρα σε ελέγχους που διενήργησαν αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής στο Λεκανοπέδιο.

Συνολικά ελέγχθηκαν 990 οχήματα (510 ΙΧ, 18 ΔΧ φορτηγά και 462 μοτοσυκλέτες) και διαπιστώθηκαν 330 παραβάσεις. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής παρέπεμψαν 24 οδηγούς στη δικαιοσύνη, «έκοψαν» 306 κλήσεις, προχώρησαν στην ακινητοποίηση 24 οχημάτων και αφαίρεσαν 79 άδειες κυκλοφορίας, 61 διπλώματα οδήγησης και τις πινακίδες σε 35 περιπτώσεις.

Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν τη μη χρήση κράνους (74) και ζώνης ασφαλείας (44).

Τέσσερις οδηγοί εντοπίστηκαν να παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη, έξι να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς, τέσσερις επίδειξη ικανοτήτων και 27 να παραβιάζουν ρυθμιστικές πινακίδες.

Σε 18 ανέρχονται τα οχήματα που δεν είχαν «περάσει» ΚΤΕΟ, ενώ διαπιστώθηκαν άλλες 147 παραβάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.