Θαλαμηγός βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ρεθύμνου, ενώ ένα Ολλανδός υπήκοος και μοναδικός επιβαίνων διεσώθη και περισυνελλέγη καλά στην υγεία του, από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Στην επιχείρηση εντοπισμού της θαλαμηγού συμμετείχαν τρία πλωτά του Λιμενικού, ένα παραπλέον πλοίο και ένα ελικόπτερο της δύναμης Frontex.

Από τη βύθιση της θαλαμηγού δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση, ενώ ο Ολλανδός υπήκοος μεταφέρθηκε στο Ρέθυμνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.