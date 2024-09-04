Σε συνολικά 20.500 ελέγχους καταγγελιών πολιτών σε 630 παραλίες όλης της χώρας προχώρησαν οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε 60 ημέρες, από την έναρξη δηλαδή της διαδικασίας ελέγχων στις αρχές Ιουλίου έως και το τέλος Αυγούστου.

Πρόκειται για τους πιο εκτεταμένους ελέγχους –και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα- που έχουν διενεργηθεί ποτέ στις ελληνικές παραλίες, στους οποίους συνέδραμαν οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα η εφαρμογή MyCoast καθώς και η χρήση drones και δορυφορικών εικόνων.

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν φέτος το καλοκαίρι να εφαρμοστούν από την συντριπτική πλειονότητα των επιχειρηματιών οι αυστηροί κανόνες λειτουργίας και κατάληψης του δημόσιου χώρου και να εφαρμοστούν, παράλληλα, αυστηρές ποινές και διοικητικά μέτρα σε όσους παρανομούν.

Παραβάσεις και πρόστιμα

Οι καταγγελίες που εξετάστηκαν προήλθαν κυρίως μέσω της εφαρμογής MyCoast αλλά και μέσω τηλεφωνικών κλήσεων στις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες, ενώ συνολικά μόνο το 10% αυτών των καταγγελιών έγιναν επώνυμα.

Κατόπιν της διαπίστωσης παραβάσεων δρομολογήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε σύμβαση εκδόθηκαν συνολικά 55 διαταγές σφράγισης τμημάτων παραλίας που παράνομα είχαν καταληφθεί, από τις οποίες 30 εκδόθηκαν μόνο τον Αύγουστο στις παρακάτω περιοχές: Αχαΐα (2), Βοιωτία (1), Εύβοια (5), Ζάκυνθος (1), Ηλεία (7), Κεφαλλονιά (7), Κέρκυρα (2), Λάρισα (2), Μαγνησία (1), Μεσσηνία (2).

Οι 10 περιοχές που συγκέντρωσαν τις περισσότερες καταγγελίες και ελέγχθηκαν κατά προτεραιότητα είναι οι εξής:

Χαλκιδική: Εξετάστηκαν 4.700 καταγγελίες εκ των οποίων οι 630 ήταν επώνυμες. Πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες και στις 32 παραλίες όπου έχουν γίνει καταγγελίες. Ανατολική Αττική: Εξετάστηκαν 2.082 καταγγελίες από τις οποίες οι 305 ήταν επώνυμες. Έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες σε 32 παραλίες έχει εξεταστεί το 85% των παραλιών όπου έγιναν καταγγελίες. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος και με χρήση drones στη περιοχή του Λαγονησίου στις 14 Αυγούστου. Στην περιοχή αυτή έλαβε χώρα και επανασφράγιση επιχείρησης στο Θυμάρι Λαγονησίου και απομακρύνθηκαν τόσο όλα τα κινητά στοιχεία όσο και η ξύλινη κατασκευή στον αιγιαλό. Κυκλάδες: Εξετάσθηκαν 1.150 καταγγελίες από τις οποίες οι 130 ήταν επώνυμες. Πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε Μύκονο, Πάρο και Θήρα σε συνεργασία με τον Δήμο. Επίσης, συνεργασία με τον Δήμο για αυτοψίες υπάρχει στην Νάξο, Τήνο και Άνδρο. Δωδεκάνησα: Εξετάστηκαν 973 καταγγελίες, από τις οποίες οι 106 ήταν επώνυμες. Σημειώνεται ότι μόνο στην Ρόδο επιβλήθηκαν πρόστιμα που ξεπερνούν το ποσό του 1,25 εκατ. ευρώ. Πρέβεζα: Εξετάστηκαν 1.075 καταγγελίες. Ελέγχθηκαν 11 παραλίες που συγκέντρωσαν περισσότερες από 600 καταγγελίες. Κέρκυρα: Εξετάστηκαν 806 καταγγελίες. Διενεργήθηκαν αυτοψίες σε 10 παραλίες στις οποίες έγιναν 170 καταγγελίες. Χανιά: Εξετάστηκαν 620 καταγγελίες. Διενεργήθηκαν αυτοψίες σε 11 παραλίες στις οποίες έγιναν 375 καταγγελίες. Μεσσηνία: Εξετάστηκαν 810 καταγγελίες και εκδόθηκαν 2 εντολές σφράγισης. Διενεργήθηκαν αυτοψίες σε 14 παραλίες στις οποίες έγιναν 700 καταγγελίες. Πειραιάς, Δυτική Αττική & Νήσοι Αργοσαρωνικού: Εξετάστηκαν 547 καταγγελίες. Διενεργήθηκαν αυτοψίες σε 9 παραλίες στις οποίες έγιναν 240 καταγγελίες. Στις αυτοψίες στην Ύδρα η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης πραγματοποιήθηκε με την χρήση drones. Καβάλα: Εξετάστηκαν 730 καταγγελίες. Διενεργήθηκαν αυτοψίες σε 8 παραλίες (3 εκ των οποίων στη Θάσο) στις οποίες έγιναν 500 καταγγελίες.

Συνολικά έχουν επιδοθεί πρόστιμα ύψους 8,5 εκατ. ευρώ ενώ οι τρεις περιοχές με τα υψηλότερα πρόστιμα είναι οι εξής:

Κεφαλονιά: επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 2.324.000 ευρώ, Δωδεκάνησα: επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 250.000 ευρώ, Ηράκλειο: επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 742.000 ευρώ.

Ρεκόρ συμβάσεων παραχώρησης

Επιπρόσθετα, ξεπέρασαν κατά πολύ τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί από τις Κτηματικές Υπηρεσίες οι συμβάσεις παραχώρησης χρήσης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας οι οποίες διενεργήθηκαν με όρους διαφάνειας και αξιοκρατίας σύμφωνα με το νέο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Πιο αναλυτικά, οι παραχωρήσεις ανήλθαν σε 1.650 ενώ ο αρχικός στόχος ήταν για 1.200. Συνολικά διενεργήθηκαν 1.800 δημοπρασίες εκ των οποίων 150 κρίθηκαν άγονες καθώς είτε δεν υπήρξε ενδιαφέρον είτε ο επιτυχών της δημοπρασίας υπαναχώρησε λίγο πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Τέλος, ιστορικό υψηλό καταγράφηκε και στις απευθείας συμβάσεις των όμορων επιχειρήσεων ξεπερνώντας τα 2.300 μισθωτήρια.

Έτσι, κατά τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν από δεκάδες κλιμάκια των Κτηματικών Υπηρεσιών (με την συνδρομή των κατά τόπους Δήμων και της ΕΛΑΣ) ελέγχθηκαν περισσότερες από 2.400 επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν 682 παραβάσεις. Συνολικά ελήφθησαν 400 διοικητικά μέτρα και εκδόθηκαν 55 διαταγές σφράγισης επιχειρήσεων, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπερνούν τα 8,5 εκατ. ευρώ. Ειδικά τον μήνα Αύγουστο οι έλεγχοι καταγγελιών και επιχειρήσεων ανήλθαν περί του 50% του συνόλου των αυτοψιών του έτους. Έγιναν συνολικά 11.000 έλεγχοι σε 350 παραλίες και σε περισσότερες από 1.200 επιχειρήσεις. Διαπιστώθηκαν 330 παραβάσεις και επιβλήθηκαν 170 διοικητικά μέτρα.

Τονίζεται ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και καθόλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και μέχρι να ολοκληρωθεί η φετινή τουριστική σεζόν.

O Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η βελτιωμένη εικόνα στις παραλίες της χώρας μας αποδεικνύει ότι αυτά που λέμε τα κάνουμε! Δεσμευθήκαμε ότι θα επικρατήσει η νομιμότητα στις παραλίες και αυτό έγινε πράξη στην συντριπτική πλειονότητα των παραλιών, όπως αποδεικνύεται από τους 20.000 και πλέον ελέγχους μέσα σε 60 ημέρες και τα μέτρα που λάβαμε για όσους παρανομούσαν. Δεν ισχυρίζομαι ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα! Ο κάθε καλοπροαίρετος πολίτης ωστόσο μπορεί να αναγνωρίσει την προσπάθεια που κάναμε το φετινό καλοκαίρι και να βγάλει τα συμπεράσματα του. Συνεχίζουμε, με την ίδια συνέπεια και επιμονή προκειμένου να προστατεύσουμε το περιβάλλον και το δικαίωμα του πολίτη για ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, να διαφυλάξουμε το τουριστικό μας προϊόν και να στηρίξουμε και την υγιή επιχειρηματικότητα που εκπροσωπείται από τους επιχειρηματίες που κάνουν σωστά την δουλειά τους».

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας Νάγια Κόλλια δήλωσε: «Κατά κοινή ομολογία η κατάσταση στις παράλιες φέτος ήταν πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες χρονιές. Σε αυτό συνέβαλε το νέο νομοθετικό πλαίσιο και η αξιοποίηση της τεχνολογίας. Κυρίως, όμως, το αποτέλεσμα αυτό αποδίδεται στον άοκνο αγώνα των Κτηματικών Υπηρεσιών: ολοκλήρωσαν για πρώτη φορά χιλιάδες συμβάσεις παραχώρησης και διενήργησαν χιλιάδες ελέγχους με τη συνδρομή ΕΛΑΣ, και των Δήμων που, εκτός της ελεγκτικής συναρμοδιότητας, έχουν και την αρμοδιότητα απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων από τις παραλίες. Το στίγμα δόθηκε και το αποτέλεσμα είναι ορατό. Μπήκαν, πλέον, τα γερά θεμέλια για την επιβολή της τάξης διότι οι παραλίες είναι για όλους τους Έλληνες!»

