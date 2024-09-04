Με αφορμή την παρουσία της στην 88η ΔΕΘ (περίπτερο 15, stand 33), η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη μια σειρά από σημαντικές εκδηλώσεις, ενώ, παράλληλα, συμμετέχει σε δύο ακόμα, από τις 7 έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2024.

Open Day για Σχολές: Κυριακή 8 και Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, από τις 11:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Η εκδήλωση «Open Day-γνώρισε τις σχολές της ΔΥΠΑ» αποτελεί μια ευκαιρία ενημέρωσης νέων και των γονέων τους για τις δωρεάν σπουδές, το περιεχόμενο των σπουδών, την αμειβόμενη μαθητεία και κυρίως για τις ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων από τις ΕΠΑΣ, τις ΠΕΠΑΣ και από τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ. Στα ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), έμπειρο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό θα ενημερώνει πρόθυμα το κοινό για τις πολλές ειδικότητες φοίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες στον νέο ιστότοπο για τις Σχολές: https://schools.dypa.gov.gr/.

YOUTH Festival: Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, από τις 11:00 το πρωί έως τις 19:00 το βράδυ, στο κτήριο «Παύλος Μελάς» Παλαιόκαστρο (Μακ. Αγώνα 9).

Η ΔΥΠΑ θα συμμετάσχει με περίπτερο στο YOUTH Festival που διοργανώνουν ο δήμος Ωραιοκάστρου, το Συμβούλιο Νέων του δήμου και η ΑΜΚΕ Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων. Κατά τη διάρκεια του διημέρου, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια, συζητήσεις και δράσεις για τη νεολαία. Τη δεύτερη ημέρα το απόγευμα (16:00-18:00), θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τοποθετήσεις φορέων για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολισμού, ανάπτυξης δεξιοτήτων νεολαίας και συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων, στην οποία θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων ομιλητών, η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα και ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, Βασίλης Γεωργιάδης.

Τελετή απονομής βραβείων στους διακριθέντες του Διαγωνισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης «VET Excellence Awards Greece 2024»: Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, στις 14:45, στην κεντρική σκηνή της ΔΕΘ.

Ο Διαγωνισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τίτλο «VET Excellence Awards Greece 2024», διεξήχθη εφέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έπειτα από πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος.

Θα βραβευθούν επιχειρήσεις που εκπαιδεύουν νέους στις κατηγορίες: Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ, «Μεταλυκειακό έτος-τάξης μαθητείας» των ΕΠΑΛ, καθώς και οι εκπαιδευτές.

Τα βραβεία θα απονείμουν διακεκριμένοι εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης.

Συνεργασία Huawei-ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα κατάρτισης: Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στο «The MET HOTEL».

Παρουσίαση της επέκτασης της επιτυχημένης συνεργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με την Huawei, που έχει στόχο να προσφέρει κατάρτιση και εκπαιδευτικές λύσεις, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις της βιομηχανίας στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών.

Εντός του Σεπτεμβρίου 2024, προγραμματίζεται η υλοποίηση νέου προγράμματος κατάρτισης για επιπλέον 500 άνεργες γυναίκες, διάρκειας 100 ωρών, σε θεματικές ενότητες της πληροφορικής.

Ημέρες Καριέρας στη Θεσσαλονίκη: Δευτέρα 9 και Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, στο «The MET HOTEL».

120 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας.

Πρόκειται για την 32η αντίστοιχη εκδήλωση της ΔΥΠΑ, που διοργανώνεται για έκτη φορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στόχος της επιτυχημένης δράσης είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όσους περισσότερους πολίτες αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους εταιριών από διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που αναζητούν προσωπικό, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού.

