Δασική πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στο Μαρτίνο Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και 3 Α/Φ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μαρτίνο Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2024

Συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες ΟΤΑ.



