Αδέσποτα πρόβατα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς των ΤΑΕ Χανίων, περισυλλέγησαν και κατασχέθηκαν.

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων πραγματοποιούνται ειδικές δράσεις για το φαινόμενο της αδεσποτίας, δεδομένων των καταγγελιών για φθορές σε καλλιεργητικές εκτάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν 44 πρόβατα σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων και του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά τα εντόπισαν σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, ανεπιτήρητα, ενώ δεν έφεραν την προβλεπόμενη σήμανση και είχαν προκαλέσει φθορές σε ελαιόδεντρα.

Τα ζώα περισυλλέγησαν με τη συνδρομή υπαλλήλων και όχημα του Δήμου Πλατανιά και κατασχέθηκαν. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται σε καθημερινή βάση και όπου παρέχεται η προβλεπόμενη συνδρομή από τους οικείους Δήμους, θα πραγματοποιείται κατάσχεση των ζώων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.