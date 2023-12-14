Ανοίγει ακόμη περισσότερο η βεντάλια της έρευνας για την οπαδική βία, καθώς στο «κάδρο» μπαίνει ένα νέο πρόσωπο - κλειδί, το οποίο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντη, στο περιθώριο του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, αποτέλεσμα των οποίων ήταν ο σοβαρότατος τραυματισμός του 31χρονου αστυνομικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, βρέθηκε DNA άλλου ατόμου -και όχι του 18χρονου- σε εκτοξευτήρα φωτοβολίδας, τον οποίο συνέλεξαν οι αστυνομικοί από το σημείο των επεισοδίων. Τα νέα στοιχεία τέθηκαν ήδη στη διάθεση των ανακριτικών αρχών, οι οποίες αναμένεται να προχωρήσουν αναλόγως στη συνέχεια.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ=ΜΠΕ μετά την σημερινή προφυλάκιση, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, του 18χρονου, που κατηγορείται πως αυτός τραυμάτισε τον αστυνομικό με την φωτοβολίδα, καινούργια στοιχεία ήρθαν στο προσκήνιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα αποτελέσματα των εξετάσεων και των αναλύσεων από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησαν το dna του 16χρονου αδελφού του προφυλακισμένου 18χρονου, σε κομμάτι εκτοξευτήρα ναυτικής φωτοβολίδας, που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση στους αστυνομικούς. Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές εντοπίστηκε και πυρίτιδα στα χέρια του 16χρονου.

Παράλληλα εντοπίστηκε πυρίτιδα και στα χέρια ενός 26χρονου, που είναι μάνατζερ τράπερ, και που από την πρώτη στιγμή είχε μπει στο «μικροσκόπιο» των Αρχών. Τα νέα αυτά στοιχεία τέθηκαν ήδη στη διάθεση των ανακριτικών αρχών και αξιολογούνται.

Τέλος, αδιάκοπη είναι η προσπάθεια της ΕΛ.ΑΣ να ταυτοποιήσει το άτομο, που σύμφωνα με την κατάθεση του 18χρονου τους καθοδήγησε στην επίθεση κατά των αστυνομικών και τους προμήθευσε με τα «πολεμοφόδια».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η χαρτογράφηση της επίθεσης και η «πυραμίδα» της οπαδικής οργάνωσης

Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα των αρχών αναφορικά με τον σχεδιασμό της επίθεσης, δηλαδή τη χαρτογράφηση του σχεδίου, καθώς και για τη δομή της οπαδικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχει ο αρχηγός που δίνει την έγκριση. Στην αμέσως επόμενη βαθμίδα της «πυραμίδας», είναι οι δύο υπαρχηγοί, ο ένας επικεφαλής συνδέσμου στα δυτικά προάστια και ο άλλος επικεφαλής συνδέσμου στα νότια προάστια.

Οι υπαρχηγοί έδωσαν την εντολή για την ενεργοποίηση του σχεδίου, στους «λοχίες».

Οι «λοχίες» με τη σειρά τους, έδωσαν οδηγίες στους ομαδάρχες, οι οποίοι ανέλαβαν να συγκεντρώσουν τις ομάδες κρούσης.

Το κάλεσμα ανέλαβαν οι λεγόμενοι «διαβιβαστές», μέσω μηνυμάτων στα social media.

Η «πυραμίδα» δεν τελειώνει εδών. Υπάρχει ο αποθηκάριος, ο οποίος είχε τον ρόλο να συγκεντρώσει τον οπλισμό και «ντελιβεράς», ο οποίος ανέλαβε να μεταφέρει τα όπλα στο σημείο και να τα μοιράσει στους «στρατιώτες».

Οι τελευταίοι είναι εκείνοι που συγκρούονται άμεσα με τους «εχθρούς» και εκτελούν τις διαταγές των «ανωτέρων» τους.

Στο πλαίσιο των παραπάνω στοιχείων, οι αρχές κάλεσαν την Πέμπτη τουλάχιστον 30 οπαδούς για συμπληρωματικές καταθέσεις.

Η έρευνα για τα επεισόδια έξω από το κλειστό του Ρέντη συνεχίζεται και όλα δείχνουν ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις.

