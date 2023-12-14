Συμπλοκή μεταξύ ανήλικων σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι εντός του 15ου γυμνάσιου Αθηνών στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τρεις ανήλικοι αλλοδαποί από την Αίγυπτο, ηλικίας 15, 16 και 17 ετών, εισήλθαν στο χώρο του σχολείου και θώπευσαν μια 12χρονη μαθήτρια. Στην συνέχεια 5 μαθητές του σχολείου έτρεξαν να βοηθήσουν την συμμαθήτριά τους και ακολούθησε συμπλοκή με τους τρεις Αιγύπτιους. Κατά την συμπλοκή τραυματίστηκε ελαφρά ένας 13χρονος μαθητής από χτύπημα που δέχθηκε με ξύλο.

Στο σημείο έσπευσαν, μετά από ειδοποίηση του διευθυντή του σχολείου, αστυνομικοί της Ομάδας Δίας, που προσήγαγαν τους τρεις αλλοδαπούς στο Α.Τ Κυψέλης. Εκεί συνελήφθησαν ο 17χρονος και ο 15χρονος για σωματικές βλάβες, ενώ ο 15χρονος κατηγορείται και για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Αντίθετα αφέθηκε ελεύθερος ο 16χρονος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

