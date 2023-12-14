Καρδίτσα: Απαγχονισμένος σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη βρέθηκε ο 26χρονος αγνοούμενος

Άσχημη τροπή είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 26χρονου που αγνοούνταν στον Πρόδρομο Καρδίτσας από το μεσημέρι της Τρίτης (12/12).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Karditsalive.net ο 26χρονος εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (14/12) σε εγκαταλελλειμένη αποθήκη του χωριού από ομάδες κατοίκων που είχαν δημιουργηθεί προς αναζήτησή του.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί του Α.Τ. Καρδίτσας που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση περαιτέρω της υπόθεσης.

Θυμίζουμε ότι ο 26χρονος είχε ερθει τις τελευταίες μέρες στον Πρόδρομο Καρδίτσας. Ωστόσο από το μεσημέρι της Τρίτης (12/12) χάθηκαν τα ίχνη ζωής του με αποτέλεσμα την Τετάρτη (13/12) οι άμεσοι συγγενείς του να δηλώσουν την εξαφάνισή του.

Πηγή: karditsalive.net

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.