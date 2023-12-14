Λογαριασμός
Καρδίτσα: Απαγχονισμένος σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη βρέθηκε ο 26χρονος αγνοούμενος

Τα ίχνη του 26χρονου είχαν χαθεί από το μεσημέρι της προηγούμενης Τρίτης

Περιπολικό

Άσχημη τροπή είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 26χρονου που αγνοούνταν στον Πρόδρομο Καρδίτσας από το μεσημέρι της Τρίτης (12/12).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Karditsalive.net ο 26χρονος εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (14/12) σε εγκαταλελλειμένη αποθήκη του χωριού από ομάδες κατοίκων που είχαν δημιουργηθεί προς αναζήτησή του.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί του Α.Τ. Καρδίτσας που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση περαιτέρω της υπόθεσης.

Θυμίζουμε ότι ο 26χρονος είχε ερθει τις τελευταίες μέρες στον Πρόδρομο Καρδίτσας. Ωστόσο από το μεσημέρι της Τρίτης (12/12) χάθηκαν τα ίχνη ζωής του με αποτέλεσμα την Τετάρτη (13/12) οι άμεσοι συγγενείς του να δηλώσουν την εξαφάνισή του.

Πηγή: karditsalive.net

Καρδίτσα απαγχονισμός αγνοούμενος
